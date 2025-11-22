Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Madryn
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Madryn por la final del Reducido de la Primera Nacional.
Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn pondrán en marcha este sábado, desde las 21:15, la ida de la final del Reducido de la Primera Nacional, una serie que definirá quién se sumará a la élite del fútbol argentino en 2026.
En un Estadio Ciudad de Río Cuarto preparado para recibir a 9.000 espectadores, el duelo será dirigido por Darío Herrera, con Jorge Baliño en el VAR.
El equipo cordobés llega a esta instancia sosteniendo una regularidad que fue clave durante toda la temporada. Bajo la conducción de Iván Delfino, Estudiantes terminó segundo en la Zona B con 60 puntos, una marca que lo posicionó como uno de los candidatos al ascenso desde el inicio del Reducido.
Deportivo Madryn, en tanto, llega atravesado por una temporada intensa, marcada por rendimientos sólidos pero también por episodios polémicos que acompañaron su recorrido. Fue el mejor de la Zona A con 60 puntos y tuvo la oportunidad de ascender directamente, aunque cayó por penales ante Gimnasia de Mendoza en la primera final.
Con todo ese contexto, el equipo patagónico llega decidido a dar el golpe y coronar su primera llegada a la máxima categoría. Una mezcla de orden, sacrificio y ambición sostiene al conjunto que quiere inscribir su nombre por primera vez en la historia grande del fútbol argentino. Ambos equipos saben que el margen es mínimo y que esta serie puede definir una era para cualquiera de los dos.
Estudiantes de Río Cuarto vs. Deportivo Madryn: probables formaciones
- Estudiantes (RC): Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Iván Delfino.
- Deportivo Madryn: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Leandro Gracián.
Cómo ver en vivo Río Cuarto vs. Deportivo Madryn
La televisación estará a cargo de TyC Sports y DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
