La guerra de la AFA cruza el charco: la fuerte respuesta al presidente de La Liga de España
Tras la coronación de Lanús en Copa Sudamericana, Pablo Toviggino le respondió a Javier Tebas, quien aseguró "sufrir" por "cómo está el fútbol argentino".
Tras la coronación de Lanús en la Copa Sudamericana, Pablo Toviggino de la AFA estalló contra Javier Tebas, el presidente de La Liga de España, que recientemente aseguró sentir "pena por el fútbol argentino". Ante esto, tanto el mencionado dirigente como Chiqui Tapia no dudaron en reaccionar.
Entre sus palabras, el español indicó: "Sufro por cómo veo que está el fútbol argentino. Primero lo que siento es pena. No entiendo cómo un país con tanta pasión, tantos aficionados y un sentido de pertenencia único, que no hay igual en el mundo, no tenga clubes con ese rendimiento para convertirse en una potencia mundial".
Y añadió: "Argentina ha ganado la Copa del Mundo, eso es cierto. Pero esos jugadores deberían estar compitiendo en este país. En la Eurocopa, que es como un Mundial sin Argentina y Brasil, de los 25 futbolistas 22 jugaban en nuestra liga. Cuando tú tienes eso, es que tu competición es fuerte".
"Tendrían que estar entre las seis o siete primeras del mundo. A mi consideración, algo no se está haciendo bien. Los equipos que hay en la Primera División, como se definen los campeones… me da pena. Hay muchísimas posibilidades y algo se está haciendo mal", dijo Tebas, en un claro dardo a la Asociación de Fútbol Argentino.
Toviggino se lo tomó personal y salió al cruce en redes sociales: "¡¡REDONDITO!! Sos un atrevido e irrespetuoso de la dirigencia argentina. Pero cuando quieras vení por aquí que Nicolás Russo en el Club Atlético Lanús (Asoc. Civil) puede darte clases “gratuitamente”, ¡un término que no conocés! ¡EL FÚTBOL ARGENTINO DE PIE!", escribió eufórico.
Seguidamente, el tesorero del Comité Ejecutivo de la AFA procedió a enviar palabras al Granate y continuar con su descargo hacia el dirigente español: "Felicitaciones Club Lanús. Felicitaciones Asociación del Futbol Argentino, por este nuevo título sudamericano. Así que ahora SILENCIO… MUCHO SILENCIO y posterguen la campaña de desprestigio y terrorismo para más adelante. En fin...", cerró.
