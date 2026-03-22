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Estudiantes (RC) vs. River, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Estudiantes (RC) vs. River, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
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Estudiantes de Rio Cuarto

El Millonario visita al León del Imperio por la 12° jornada del certamen. Todo lo que tenés que saber del partido.

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Estudiantes de Río Cuarto recibirá este domingo, desde las 17:45, a River en el estadio Antonio Candini por la fecha 12 del Torneo Apertura. El Millonario buscará extender su buen momento desde la llegada de Eduardo Coudet frente a un rival que necesita sumar con urgencia para mejorar su situación en la tabla de promedios.

Minuto a minuto de Estudiantes (RC) y River

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Montiel cambia el penal por gol para el 1-0 de River

El defensor campeón del mundo remató al centro del arco para poner el 1-0 del "Millonario" en Río Cuarto.

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Penal para River po un pisotón a Driussi

El árbitro revisó la jugada en el VAR y sancionó el penal para River.

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El VAR anuló el gol de Estudiantes (RC) por fuera de juego

La conquista de Tomás González fue invalidada tras la revisión del árbitro.

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Tomás González pone el 1-0 de Estudiantes ante River

Tras una serie de rebotes, en la primera jugada de peligro en todo el encuentro, el local abre la cuenta en Río Cuarto.

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Penal anulado tras revisión en el VAR

El árbitro revisó la jugada y si bien ratificó la mano, determinó que fue fuera del área.

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Penal para River a los 35 del primer tiempo

Se escapaba Montiel ingresando al área, cuando el marcador tocó la pelota con la mano.

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Cómo llegan Estudiantes de Río Cuarto y River

Luego de conocer sus rivales para la Copa Sudamericana, River jugará en Córdoba con el objetivo de lograr su tercera victoria consecutiva en el ciclo del Chacho. Los triunfos frente a Huracán y Sarmiento acomodaron al equipo en ambas tablas: suma 17 puntos y ocupa el quinto puesto en la Zona B, mientras que en la tabla anual está séptimo, a solo dos unidades de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

En relación al equipo, Coudet analiza repetir la formación por tercer partido consecutivo, aunque mantiene una duda en la mediapunta. Kendry Páez aparece como titular, aunque durante la semana Joaquín Freitas sumó minutos en ese sector tras buenos ingresos ante Huracán y Sarmiento. Juan Fernando Quintero continuaría como alternativa en el banco de suplentes. El estadio Antonio Candini, que cuenta con capacidad para 12.000 espectadores, tendrá presencia de hinchas de River en condición de neutrales. Las entradas tienen un valor de $80.000.

El León del Imperio atraviesa un complejo regreso a la Primera División y viene de quedarse sin entrenador tras la derrota por 1 a 0 ante Belgrano. Gerardo Toro Acuña será el director técnico en este encuentro, luego de haber asumido de manera interina tras la salida de Iván Delfino y dirigir también en la caída por 2 a 0 ante Racing. El propio Acuña definió el compromiso como "el partido más importante de su vida", en un contexto adverso para el conjunto cordobés.

En su retorno a la máxima categoría, Estudiantes de Río Cuarto solo consiguió una victoria en diez partidos disputados: fue 2 a 0 ante Huracán como local. El otro punto lo obtuvo frente a Argentinos Juniors en la segunda fecha. El resto de los encuentros terminaron en derrota. Con apenas 4 unidades, el equipo se ubica en el último lugar de la Zona B y también en la tabla de promedios. En la tabla anual, solo supera a Newell’s, que tiene 3 puntos y hoy estaría descendiendo a la Primera Nacional.

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Formaciones del encuentro entre Estudiantes (RC) y River

  • Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Tomás González, Gabriel Alanís y Ramón Ábila. DT: Gerardo Acuña.
  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Joaquín Freitas, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

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Datos del partido

  • Hora: 17.45.
  • TV: TNT Sports Premium.
  • Árbitro: Nazareno Arasa.
  • Estadio: Antonio Cantini.

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