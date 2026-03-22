Estudiantes (RC) vs. River, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Cómo llegan Estudiantes de Río Cuarto y River

Luego de conocer sus rivales para la Copa Sudamericana, River jugará en Córdoba con el objetivo de lograr su tercera victoria consecutiva en el ciclo del Chacho. Los triunfos frente a Huracán y Sarmiento acomodaron al equipo en ambas tablas: suma 17 puntos y ocupa el quinto puesto en la Zona B, mientras que en la tabla anual está séptimo, a solo dos unidades de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

En relación al equipo, Coudet analiza repetir la formación por tercer partido consecutivo, aunque mantiene una duda en la mediapunta. Kendry Páez aparece como titular, aunque durante la semana Joaquín Freitas sumó minutos en ese sector tras buenos ingresos ante Huracán y Sarmiento. Juan Fernando Quintero continuaría como alternativa en el banco de suplentes. El estadio Antonio Candini, que cuenta con capacidad para 12.000 espectadores, tendrá presencia de hinchas de River en condición de neutrales. Las entradas tienen un valor de $80.000.

El León del Imperio atraviesa un complejo regreso a la Primera División y viene de quedarse sin entrenador tras la derrota por 1 a 0 ante Belgrano. Gerardo Toro Acuña será el director técnico en este encuentro, luego de haber asumido de manera interina tras la salida de Iván Delfino y dirigir también en la caída por 2 a 0 ante Racing. El propio Acuña definió el compromiso como "el partido más importante de su vida", en un contexto adverso para el conjunto cordobés.

En su retorno a la máxima categoría, Estudiantes de Río Cuarto solo consiguió una victoria en diez partidos disputados: fue 2 a 0 ante Huracán como local. El otro punto lo obtuvo frente a Argentinos Juniors en la segunda fecha. El resto de los encuentros terminaron en derrota. Con apenas 4 unidades, el equipo se ubica en el último lugar de la Zona B y también en la tabla de promedios. En la tabla anual, solo supera a Newell’s, que tiene 3 puntos y hoy estaría descendiendo a la Primera Nacional.