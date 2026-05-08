María Becerra empezó a revelar las primeras pistas de su esperado "Quimera Tour"

El disco representa una nueva dimensión dentro de su carrera y explora distintas facetas de su identidad artística a través de varios alter egos. Maite, Jojo, Shanina y Gladys son los personajes con los que María construyó una estética propia que combina música, actuación, visuales y puesta en escena.

Con esta propuesta, la artista apuesta a profundizar una narrativa más conceptual y cinematográfica, ampliando el universo que ya comenzó a desplegar en sus videoclips y presentaciones en vivo.

El gran presente de María también se refleja en números: actualmente supera los 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, cuenta con más de 5 millones de suscriptores en YouTube y acumula más de 12 mil millones de reproducciones entre todos sus videoclips.