Augusto Batalla sorprendió con una confesión sobre Boca: "El teléfono se lo atiendo a todo el mundo"
El exarquero de River y San Lorenzo atraviesa el mejor momento de su carrera y reconoció que hoy escucha propuestas que antes rechazaba de manera tajante.
Augusto Batalla atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. Convertido en figura del Rayo Vallecano y protagonista de una histórica clasificación a la final de la Conference League 2025/26, el arquero argentino disfruta de un presente soñado en Europa. Sin embargo, en medio de esa felicidad deportiva, sorprendió con declaraciones que rápidamente generaron repercusión en el fútbol argentino, especialmente por su referencia a Boca.
En una entrevista concedida a TyC Sports, el ex arquero de River reconoció que cambió su manera de pensar con el paso de los años y dejó abierta la puerta a escuchar propuestas que en otro momento descartaba automáticamente. “¿Si me llama Boca? Hoy es un poco difícil, pero yo siempre digo que hay que escuchar a todos. En su momento dije que en Boca y en Huracán no jugaría, pero hoy en día estoy un poquito más viejo y el teléfono se lo atiendo a todo el mundo”, expresó.
La frase llamó rápidamente la atención por el peso simbólico que implica para un futbolista surgido de River y con fuerte identificación con el club de Núñez. Batalla, igualmente, dejó en claro que se trató más de una reflexión vinculada a la madurez y al aprendizaje que de una intención concreta de cambiar de vereda.
El buen presente de Augusto Batalla en Rayo Vallecano
El arquero vive días muy especiales en España luego de convertirse en uno de los grandes héroes de la clasificación del Rayo Vallecano a la final de la Conference League. El conjunto de Vallecas eliminó al Estrasburgo tras imponerse 1-0 como visitante y el argentino fue decisivo al atajar un penal en una noche histórica para el club madrileño.
Lejos de enfocarse solamente en lo individual, eligió destacar el valor colectivo de la campaña y comparó la historia del Rayo con la de algunos equipos humildes del fútbol argentino que lograron romper estructuras frente a rivales mucho más poderosos. “Es como un Defensa y Justicia cuando le tocó llegar a la final de la Sudamericana. Con un barrio detrás, con gente humilde y trabajadora... Es un logro muy difícil de conseguir”, sostuvo el arquero, emocionado por el recorrido del equipo español.
También remarcó el esfuerzo compartido por un plantel que, según explicó, atravesó muchos momentos difíciles antes de alcanzar este presente. “Estoy muy feliz, muy orgulloso y muy realizado por todo lo que conseguimos. Somos todos jugadores relativamente grandes, pasamos muchas cosas juntos y el fútbol nos debía algo. La vida es trabajar para que lleguen estos momentos”, afirmó.
Qué dijo de Santiago Beltrán en el arco de River
En otro tramo de la charla, el arquero también habló de River y particularmente del gran momento que atraviesa Santiago Beltrán en el arco del equipo de Núñez. Batalla, que compartió tiempo con él en el club, dejó elogios muy importantes para el joven arquero.
“Somos amigos y me pone feliz ver a un chico tan bueno, capacitado y noble que le esté yendo de esta manera. Está demostrando un montón de cosas que en su momento yo no pude. Me pone feliz de verlo así porque se lo merece. Tiene un futuro enorme y ojalá el fútbol y la vida lo puedan seguir acompañando como hasta ahora”, expresó.
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