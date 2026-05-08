Augusto Batalla sorprendió con una confesión sobre Boca: "El teléfono se lo atiendo a todo el mundo"

Lejos de enfocarse solamente en lo individual, eligió destacar el valor colectivo de la campaña y comparó la historia del Rayo con la de algunos equipos humildes del fútbol argentino que lograron romper estructuras frente a rivales mucho más poderosos. “Es como un Defensa y Justicia cuando le tocó llegar a la final de la Sudamericana. Con un barrio detrás, con gente humilde y trabajadora... Es un logro muy difícil de conseguir”, sostuvo el arquero, emocionado por el recorrido del equipo español.

También remarcó el esfuerzo compartido por un plantel que, según explicó, atravesó muchos momentos difíciles antes de alcanzar este presente. “Estoy muy feliz, muy orgulloso y muy realizado por todo lo que conseguimos. Somos todos jugadores relativamente grandes, pasamos muchas cosas juntos y el fútbol nos debía algo. La vida es trabajar para que lleguen estos momentos”, afirmó.

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Qué dijo de Santiago Beltrán en el arco de River

En otro tramo de la charla, el arquero también habló de River y particularmente del gran momento que atraviesa Santiago Beltrán en el arco del equipo de Núñez. Batalla, que compartió tiempo con él en el club, dejó elogios muy importantes para el joven arquero.

“Somos amigos y me pone feliz ver a un chico tan bueno, capacitado y noble que le esté yendo de esta manera. Está demostrando un montón de cosas que en su momento yo no pude. Me pone feliz de verlo así porque se lo merece. Tiene un futuro enorme y ojalá el fútbol y la vida lo puedan seguir acompañando como hasta ahora”, expresó.