La decisión que tomó River luego de la expulsión a Santiago Beltrán ante Carabobo

La victoria permitió que River continúe como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana y quede muy bien posicionado de cara a la clasificación a la siguiente ronda. El equipo de Coudet alcanzó los 10 puntos y logró sacar una diferencia importante sobre sus perseguidores en una zona que venía extremadamente pareja.

santiago beltran

Más allá del triunfo, la expulsión de Beltrán dejó preocupación puertas adentro porque el arquero viene siendo una de las figuras del semestre. El juvenil ya había tenido actuaciones determinantes en otros partidos de la Sudamericana, incluyendo el penal que le atajó a Bragantino en Brasil y varias intervenciones claves para sostener resultados en momentos delicados.

De hecho, en River consideran que el arquero atraviesa uno de sus mejores momentos desde que comenzó a tener continuidad en Primera División. En las últimas semanas, incluso, los hinchas comenzaron a destacar públicamente su crecimiento y su importancia dentro de un equipo que sufrió varios problemas defensivos durante el semestre.