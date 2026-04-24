Estudiantes (RC) vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan ambos equipos a este duelo

El panorama de ambos equipos es completamente opuesto. Por un lado, Estudiantes atraviesa una campaña muy floja: suma apenas cinco puntos sobre 42 posibles y se ubica en el último lugar de la tabla. Desde hace varias jornadas quedó sin chances de pelear por un lugar en los playoffs y su principal objetivo pasó a ser la permanencia.

El contexto institucional tampoco ayuda. En la previa de su último partido, la dirigencia tomó la drástica decisión de separar a diez futbolistas del plantel por “falta de compromiso”, una medida que generó impacto pero que no se tradujo en una mejora dentro del campo de juego, ya que el equipo volvió a caer en su presentación más reciente.

Por su parte, Rosario Central vive una realidad mucho más alentadora. El equipo dirigido por Jorge Almirón acumula 24 puntos y se posiciona en los primeros lugares de la Zona A. Una victoria en este compromiso le permitiría asegurar su presencia en la próxima instancia y continuar en carrera por el título.

En cuanto al equipo, una de las principales incógnitas pasa por la presencia de Ángel Di María, quien viene arrastrando una molestia física y fue suplente en la última fecha. Su inclusión o no en el once titular será una de las decisiones clave del entrenador.

Además del torneo local, Central también tiene compromisos importantes en la Copa Libertadores. Tras sumar cuatro puntos en las primeras dos fechas, el equipo se prepara para visitar a Universidad Central en Venezuela, en un partido que también será determinante para sus aspiraciones internacionales.

Con este panorama, el visitate buscará aprovechar el difícil presente de su rival para dar un paso firme hacia la clasificación. Del otro lado, el local intentará cerrar el semestre con una imagen más competitiva, en medio de un contexto adverso que lo obliga a replantearse de cara al futuro.