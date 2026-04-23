Conmoción en Rosario: Central suspendió a una categoría de sus inferiores tras denuncias de abuso y violencia
El club activó el protocolo de emergencia tras una denuncia anónima ante la Defensoría de la Niñez que reveló episodios entre juveniles de la categoría 2013.
El Club Atlético Rosario Central atraviesa horas de profunda crisis institucional y social. La dirigencia del "Canalla" decidió suspender de manera inmediata todas las actividades de la categoría 2013 de sus divisiones inferiores tras tomar conocimiento de una grave denuncia por abuso sexual, maltrato físico y hostigamiento que involucra a jugadores de apenas 11 años. El caso, que salió a la luz a través de una presentación anónima ante la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, describe un escenario de violencia sistemática dentro de los vestuarios del predio auriazul.
Según los detalles de la denuncia que trascendieron en las últimas horas, un grupo de tres menores habría forzado a un compañero a desnudarse para luego golpearlo y tomarle fotografías sin su consentimiento. Además, se reportaron toqueteos en partes íntimas a otros integrantes del plantel y amenazas de difundir las imágenes capturadas en los grupos de WhatsApp de la división. La situación escaló el pasado martes 21 de abril, cuando se registró una pelea entre padres en las instalaciones del club que requirió la intervención de la Policía, lo que terminó de destapar el conflicto.
El comunicado oficial y el protocolo en marcha
Ante la gravedad de los hechos, Rosario Central emitió un comunicado oficial en el que confirmó la puesta en funcionamiento de su protocolo de actuaciones. Entre las medidas principales se destacan:
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Suspensión de actividades: La categoría 2013 no tendrá entrenamientos ni partidos hasta nuevo aviso.
Reunión urgente: La directiva convocó a coordinadores, entrenadores y padres de los jugadores para encuadrar la respuesta institucional y contener a las familias.
Cooperación judicial: Las autoridades del club se pusieron a disposición del Defensor de la Niñez de la provincia para coordinar los pasos legales y psicológicos a seguir.
Uno de los puntos más sensibles de la investigación apunta a la cadena de responsabilidades interna. La denuncia sostiene que los entrenadores a cargo de la división estaban al tanto de lo que venía sucediendo pero decidieron no aplicar el protocolo correspondiente, permitiendo que los presuntos agresores continuaran participando de las prácticas y competencias con normalidad.
Por el momento, el club ha decidido separar a los sospechosos del plantel mientras se desarrolla la investigación administrativa y judicial. La Defensoría provincial ya tomó intervención directa en el caso para resguardar la integridad de los menores afectados, en un episodio que vuelve a poner en el foco de la tormenta los controles y la formación humana dentro de las estructuras de las divisiones inferiores del fútbol argentino.
El comunicado de Rosario Central
"Habiendo tomado conocimiento de una denuncia anónima radicada en la Defensoría de menores que involucra a jugadores de nuestra categoría 2013, el Club Atlético Rosario Central pone en funcionamiento el protocolo de actuaciones, por lo que se procede a suspender las actividades de la categoría antes mencionada.
También se convoca a una reunión urgente de coordinadores, entrenadores y de padres de los jugadores de la categoría 2013 para el día de la fecha a los efectos de darle marco al protocolo.
Además, desde Rosario Central se hizo contacto con el Defensor de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe, poniéndose las autoridades del club a su disposición para la coordinación de la solución".
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