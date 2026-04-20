Pablo Magnín explotó contra el arbitraje tras la derrota de Sarmiento: "Dan ganas de..."
El delantero apuntó con dureza contra el juez del partido luego del polémico cierre en el Gigante de Arroyito, donde Central se impuso en tiempo adicionado.
El agónico triunfo de Rosario Central por 2-1 ante Sarmiento de Junín dejó mucho más que tres puntos en juego. El desenlace del partido, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, estuvo cargado de polémica y generó una fuerte reacción en el conjunto visitante, especialmente en la voz de Pablo Magnín, quien no ocultó su enojo por el arbitraje.
El foco de las críticas estuvo puesto en Andrés Merlos, quien adicionó 12 minutos en el segundo tiempo, un número poco habitual en el fútbol argentino. Fue justamente en ese lapso donde el equipo rosarino encontró el gol de la victoria, lo que desató la bronca del conjunto de Junín.
Apenas finalizado el encuentro, Magnín fue contundente en sus declaraciones: “Estas cosas dan ganas de dejar de jugar al fútbol. Ya nos pasó lo mismo con este árbitro y ahora contra los amigos del poder de arriba (por el vínculo de Central con la AFA)”. La frase, cargada de frustración, reflejó el malestar por lo que consideraron decisiones arbitrales determinantes.
El partido tuvo varios episodios discutidos en su tramo final. Según el reclamo del equipo visitante, el árbitro no sancionó una posible expulsión tras una agresión a Diego Churín, quien además continuó en el campo con visibles signos de haber sufrido un golpe, sin que el juego fuera detenido. A esto se sumó la decisión de no permitir la ejecución de un último córner para Sarmiento, cuando el equipo buscaba desesperadamente el empate.
En cuanto al desarrollo del encuentro, Alejo Véliz había abierto el marcador para Central cerca del final del primer tiempo. Ya en el complemento, Jonathan Gómez logró la igualdad para Sarmiento, que parecía encaminar el partido hacia un empate. Sin embargo, en tiempo agregado, Vicente Pizarro apareció para marcar el gol decisivo.
La polémica se intensificó con la extensión del tiempo añadido. Inicialmente, Merlos había otorgado seis minutos, pero luego decidió prolongarlo debido a distintas interrupciones, como la atención médica a jugadores golpeados. Así, el encuentro se estiró hasta los 12 minutos adicionales, período en el que se definió el resultado.
No es la primera vez que un cruce entre estos equipos bajo el arbitraje de Merlos genera controversia. Un antecedente reciente ya había dejado tensión, lo que potencia las críticas actuales y alimenta el malestar en Sarmiento. Más allá del resultado, el partido volvió a poner en debate el rol arbitral y los criterios para la adición de tiempo.
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