Pablo Magnín explotó contra el arbitraje tras la derrota de Sarmiento: "Dan ganas de..."

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La polémica se intensificó con la extensión del tiempo añadido. Inicialmente, Merlos había otorgado seis minutos, pero luego decidió prolongarlo debido a distintas interrupciones, como la atención médica a jugadores golpeados. Así, el encuentro se estiró hasta los 12 minutos adicionales, período en el que se definió el resultado.

No es la primera vez que un cruce entre estos equipos bajo el arbitraje de Merlos genera controversia. Un antecedente reciente ya había dejado tensión, lo que potencia las críticas actuales y alimenta el malestar en Sarmiento. Más allá del resultado, el partido volvió a poner en debate el rol arbitral y los criterios para la adición de tiempo.