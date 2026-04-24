Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2026.
En el arranque de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, Rosario Central se medirá con Estudiantes de Río Cuarto este viernes desde las 19:15 en el estadio Antonio Candini. El conjunto rosarino llega con la posibilidad concreta de sellar su clasificación a los octavos de final.
Por un lado, Estudiantes atraviesa una campaña muy floja: suma apenas cinco puntos sobre 42 posibles y se ubica en el último lugar de la tabla. Desde hace varias jornadas quedó sin chances de pelear por un lugar en los playoffs y su principal objetivo pasó a ser la permanencia.
Por su parte, Rosario Central vive una realidad mucho más alentadora. El equipo dirigido por Jorge Almirón acumula 24 puntos y se posiciona en los primeros lugares de la Zona A. Una victoria en este compromiso le permitiría asegurar su presencia en la próxima instancia y continuar en carrera por el título.
Formaciones de Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2026
- Estudiantes (RC): Agustín Lastra; Raúl Lozano, Juan Antonini, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Martín Garnerone, Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. DT: Gerardo Acuña.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Avila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Julián Fernandez, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Cómo ver en vivo Estudiantes de Río Cuarto vs. Rosario Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Así está la tabla de posiciones del Grupo B
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