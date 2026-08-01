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Estudiantes vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Estudiantes vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
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Estudiantes de La Plata
Defensa y Justicia

El "Pincha" busca su primera victoria ante su gente, este sábado, ante Defensa y Justicia en el estadio Jorge Luis Hirschi, en La Plata.

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Estudiantes busca conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura 2026 ante Defensa y Justicia, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Zona A.

El partido se disputa desde las 18 en el estadio Jorge Luis Hirschi, en La Plata. Con televisación a cargo de ESPN Premium, Sebastián Martínez es el árbitro principal, mientras que Pablo Acevedo y Juan Ricciardi ofician como asistentes. Fabrizio Llobet, por su parte, está en el VAR.

Estudiantes vs. Defensa: minuto a minuto

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Comenzó Estudiantes vs. Defensa: resultado en vivo

Cómo llegan Estudiantes y Defensa a este duelo

El "Pincha" disputó apenas un encuentro en el certamen. En su debut cayó 2 a 0 frente a Independiente y, posteriormente, el compromiso correspondiente a la segunda fecha ante Boca fue postergado debido a la participación del club de La Ribera en los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

El "Halcón" comenzó el semestre con el pie izquierdo tras quedar eliminado de la Copa Argentina y luego debutó en el Torneo Clausura con un empate frente a Aldosivi. En ese contexto, Defensa y Justicia buscará dar el golpe en La Plata para empezar a encaminar su presente.

Además, el conjunto de Florencio Varela inició una nueva etapa bajo la conducción de Julio Vaccari, quien regresó al club en este semestre para reemplazar a Mariano Soso e iniciar su segundo ciclo como entrenador de la institución.

Formaciones de Estudiantes vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026 - Zona A

Horario y televisación

  • Hora: 18:00.
  • Estadio: Jorge Luis Hirschi.
  • Árbitro: Sebastián Martínez.
  • VAR: Fabrizio Llobet.
  • TV: ESPN Premium.

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