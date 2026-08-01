Estudiantes vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Cómo llegan Estudiantes y Defensa a este duelo

El "Pincha" disputó apenas un encuentro en el certamen. En su debut cayó 2 a 0 frente a Independiente y, posteriormente, el compromiso correspondiente a la segunda fecha ante Boca fue postergado debido a la participación del club de La Ribera en los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

El "Halcón" comenzó el semestre con el pie izquierdo tras quedar eliminado de la Copa Argentina y luego debutó en el Torneo Clausura con un empate frente a Aldosivi. En ese contexto, Defensa y Justicia buscará dar el golpe en La Plata para empezar a encaminar su presente.

Además, el conjunto de Florencio Varela inició una nueva etapa bajo la conducción de Julio Vaccari, quien regresó al club en este semestre para reemplazar a Mariano Soso e iniciar su segundo ciclo como entrenador de la institución.