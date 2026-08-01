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Estudiantes vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El "Pincha" busca su primera victoria ante su gente, este sábado, ante Defensa y Justicia en el estadio Jorge Luis Hirschi, en La Plata.
EN VIVO
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18:36
Con gol de Piovi, el Pincha extiende la ventaja sobre Defensa
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18:36
A los 9', Estudiantes se puso en ventaja
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Comenzó Estudiantes vs. Defensa: resultado en vivo
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18:01
Cómo llegan Estudiantes y Defensa a este duelo
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Formaciones de Estudiantes vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
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18:00
Horario y televisación
Estudiantes busca conseguir su primera victoria en el Torneo Clausura 2026 ante Defensa y Justicia, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Zona A.
El partido se disputa desde las 18 en el estadio Jorge Luis Hirschi, en La Plata. Con televisación a cargo de ESPN Premium, Sebastián Martínez es el árbitro principal, mientras que Pablo Acevedo y Juan Ricciardi ofician como asistentes. Fabrizio Llobet, por su parte, está en el VAR.
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