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Francia goleó a Suecia y se metió en octavos: Mbappé fue la figura y ahora va por Paraguay

Francia goleó a Suecia y se metió en octavos: Mbappé fue la figura y ahora va por Paraguay
 Francia culminó primero en el Grupo I con puntaje perfecto. 

 Francia culminó primero en el Grupo I con puntaje perfecto. 
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Suecia

La Selección francesa avanzó a la siguiente ronda, donde enfrentará a la Albirroja de Gustavo Alfaro, que viene de eliminar a Alemania.

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Francia cumplió con los pronósticos y dio otro paso firme en el Mundial 2026. La selección comandada por Didier Deschamps venció 3-0 a Suecia por los 16avos de final y se clasificó a octavos, donde tendrá un desafío especial ante Paraguay, una de las grandes sorpresas de la Copa tras dejar afuera a Alemania.

El gran protagonista de la jornada fue Kylian Mbappé. El delantero francés abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo, a los 44 minutos, y luego volvió a aparecer en el complemento para marcar su segundo tanto personal a los 28’. Bradley Barcola, a los 7 minutos de la segunda mitad, completó la goleada para sellar la clasificación.

El dominio de Les Bleus también quedó reflejado en los números: Francia tuvo el 59% de la posesión, remató 25 veces contra apenas 8 intentos de Suecia y registró 496 pases correctos frente a los 261 de su rival. Además, el encuentro se desarrolló sin expulsados.

Ahora, el equipo francés tendrá enfrente a Paraguay, que llega con la confianza en alto después de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a Alemania. Aunque Francia parte como favorita por jerarquía y plantel, la Albirroja demostró ser un equipo competitivo y buscará repetir su hazaña bajo la conducción de Gustavo Alfaro.

El duelo por los octavos de final se disputará el sábado 4 de julio a las 18:00 (hora de Argentina) en el Estadio Filadelfia. El ganador de este cruce se enfrentará al vencedor del partido entre Canadá y Marruecos.

Seguí el MINUTO A MINUTO de Francia vs. Suecia por 16avos. de final del Mundial 2026

Así fue el tercer gol de Francia

GOL DE FRANCIA

Mbappé volvió a convertir y puso el 3-0 ante Suecia.

Así fue el segundo gol de Francia

GOL DE FRANCIA

Barcola estiró la ventaja y puso el 2-0 ante Suecia.

Comenzó el segundo tiempo

Así fue el gol de Francia

Terminó el primer tiempo

Francia y Suecia fueron al descanso y se preparan para los últimos 45 minutos.

Se salvó Suecia

GOL DE FRANCIA

A los 45 minutos del primer tiempo, Mbappé puso el 1-0 ante Suecia.

Así fue el gol anulado a Francia

Adelantado Mbappé y sigue todo igual

El jugador francés había convertido un gol para su equipo, pero fue anulado por estar en posición adelantada.

Así sonó el Himno francés

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Así llegan Francia y Suecia a este duelo

El conjunto dirigido por Didier Deschamps fue uno de los equipos de mejor rendimiento en la primera ronda. Se quedó con el primer puesto del Grupo I tras conseguir puntaje ideal: debutó con un triunfo por 3 a 1 sobre Senegal, luego superó 3 a 0 a Irak y cerró su participación con una contundente goleada por 4 a 1 frente a Noruega.

Con nueve puntos y diez goles convertidos, Francia ratificó su condición de candidata al título y buscará dar un nuevo paso hacia la conquista de su tercera Copa del Mundo.

Suecia, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del certamen. Comenzó su camino con una goleada por 5 a 1 frente a Túnez, pero luego sufrió una dura derrota por 5 a 1 ante Países Bajos. En la última fecha igualó 1 a 1 con Japón, resultado que le permitió asegurar la clasificación a la fase eliminatoria gracias a su diferencia de gol.

El seleccionado sueco intentará dar el golpe frente a uno de los grandes favoritos y volver a meterse entre los mejores del Mundial, algo que no consigue desde Rusia 2018, cuando alcanzó los cuartos de final. El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Alemania y Paraguay.

Formaciones de Francia vs. Suecia por el Mundial 2026

Horario y televisación

  • Hora: 18:00
  • TV: DSports y TyC Sports
  • Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos)
  • MetLife Stadium de Nueva Jersey

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