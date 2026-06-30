Francia goleó a Suecia y se metió en octavos: Mbappé fue la figura y ahora va por Paraguay

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Francia cumplió con los pronósticos y dio otro paso firme en el Mundial 2026. La selección comandada por Didier Deschamps venció 3-0 a Suecia por los 16avos de final y se clasificó a octavos, donde tendrá un desafío especial ante Paraguay, una de las grandes sorpresas de la Copa tras dejar afuera a Alemania.
El gran protagonista de la jornada fue Kylian Mbappé. El delantero francés abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo, a los 44 minutos, y luego volvió a aparecer en el complemento para marcar su segundo tanto personal a los 28’. Bradley Barcola, a los 7 minutos de la segunda mitad, completó la goleada para sellar la clasificación.
El dominio de Les Bleus también quedó reflejado en los números: Francia tuvo el 59% de la posesión, remató 25 veces contra apenas 8 intentos de Suecia y registró 496 pases correctos frente a los 261 de su rival. Además, el encuentro se desarrolló sin expulsados.
Ahora, el equipo francés tendrá enfrente a Paraguay, que llega con la confianza en alto después de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a Alemania. Aunque Francia parte como favorita por jerarquía y plantel, la Albirroja demostró ser un equipo competitivo y buscará repetir su hazaña bajo la conducción de Gustavo Alfaro.
El duelo por los octavos de final se disputará el sábado 4 de julio a las 18:00 (hora de Argentina) en el Estadio Filadelfia. El ganador de este cruce se enfrentará al vencedor del partido entre Canadá y Marruecos.
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