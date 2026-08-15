Por qué Franco Colapinto no corre este domingo 16 de agosto: summer shutdown y calendario
El piloto argentino de Alpine no tiene acción este domingo en la Fórmula 1, en el marco del receso de verano. Cuándo es la próxima carrera.
La Fórmula 1 continúa transitando su tradicional receso de mitad de temporada y por eso Franco Colapinto no compite este domingo 16 de agosto. Tras el Gran Premio de Hungría, disputado el pasado 26 de julio y ganado por Lando Norris, la máxima categoría del automovilismo mundial transita otro fin de semana más sin actividad oficial en pista.
La ausencia en las pistas del piloto argentino no responde a ningún inconveniente físico, sanción ni medida disciplinaria por parte de Alpine. Simplemente se debe al receso reglamentario conocido como el summer shutdown, una pausa estipulada por el reglamento que obliga a las escuderías a cerrar sus fábricas durante dos semanas y a suspender por completo las tareas de desarrollo, incluyendo los ensayos aerodinámicos en el túnel de viento.
Pese a este parate oficial, Colapinto ya tuvo acción durante los primeros días de las vacaciones al participar junto a Gabriel Bortoleto de un test privado de neumáticos organizado por Pirelli, aunque sin carácter de competencia oficial.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1
La espera entra en su recta final y la actividad oficial está cada vez más cerca. La Fórmula 1 retomará su calendario dentro de exactamente una semana con la disputa del Gran Premio de los Países Bajos, que tendrá como escenario el tradicional circuito de Zandvoort.
Los motores volverán a rugir el próximo viernes 21 de agosto con las primeras tandas de entrenamientos libres, en tanto que la sesión de clasificación se llevará a cabo el sábado 22. Finalmente, la gran carrera se pondrá en marcha el domingo 23 de agosto, momento en el cual Colapinto volverá a subirse al monoplaza de Alpine para afrontar una nueva cita del campeonato 2026.
Los horarios y el cronograma del GP de Países Bajos de la F1
Viernes 21 de agosto
- Práctica libre 1: 07:30 - 08.30
- Clasificación de la sprint: 11.30- 12.14
Sábado 22 de agosto
- Sprint: 07:00 - 08:00
- Clasificación: 11:00 - 12:00
Domingo 23 de agosto
- Carrera: 10:00
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