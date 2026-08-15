Por qué Franco Colapinto no corre este domingo 16 de agosto: summer shutdown y calendario

La ausencia en las pistas del piloto argentino no responde a ningún inconveniente físico, sanción ni medida disciplinaria por parte de Alpine. Simplemente se debe al receso reglamentario conocido como el summer shutdown, una pausa estipulada por el reglamento que obliga a las escuderías a cerrar sus fábricas durante dos semanas y a suspender por completo las tareas de desarrollo, incluyendo los ensayos aerodinámicos en el túnel de viento.