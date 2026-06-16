Francia se impuso 3-1 ante Senegal en el debut del Mundial 2026

Cuando parecía que el encuentro terminaba sin más emociones, Senegal logró descontar a través de Mbaye, que le devolvió algo de incertidumbre al cierre del partido. Sin embargo, Francia respondió rápidamente y volvió a golpear por intermedio de Mbappé. La figura del equipo apareció una vez más para marcar el 3 a 1 definitivo y sellar el triunfo de los europeos en su estreno mundialista.

Con este resultado, Francia suma sus primeros tres puntos en el Grupo I y da un paso importante en la pelea por la clasificación. En la próxima fecha enfrentará a Irak, mientras que Senegal buscará recuperarse cuando se mida ante Noruega.

Francia vs. Senegal: resultado en vivo

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Live Blog Post ¡FINAL DEL PARTIDO! FRANCIA VENCIÓ 3-1 A SENEGAL

Live Blog Post ¡OTRO GOLAZO DE FRANCIA PARA EL 2-0! Barcola, recién ingresado, picó al especio y definió con sutileza por encima del arquero para estirar la ventaja. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066987078840095184?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE FRANCIA QUE EXTIENDE LA VENTAJA!Después de una gran conducción, Rabiot habilitó a Barcolá, que metió una diagonal y pinchó la pelota ante Mendy para el 2-0 frente a Senegal. pic.twitter.com/gbeGKy5uBJ — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Live Blog Post ¡GOLAZO DE FRANCIA! Tremenda jugada colectiva y gran definición de Mbappé para abrir el marcador. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066982914269524058?s=20&partner=&hide_thread=false ¡OLISE-MBAPPÉ: GOL DE FRANCIA ASEGURADO!Michael asistió con un pase perfecto a Kylian que no perdonó y convirtió el 1-0 para que Francia se ponga en ventaja ante Senegal. pic.twitter.com/gtfXzHzhZA — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Live Blog Post Francia ahora es superior pero no puedo abrir el marcador

Live Blog Post ¡Arrancó el segundo tiempo! image

Live Blog Post ¡Final del primer tiempo! Francia 0-0 Senegal

Live Blog Post ¡SE SALVÓ FRANCIA EN LA ÚLTIMA DEL PRIMER TIEMPO! Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066973286207000611?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡UNO DE LOS ERRADOS DEL MUNDIAL: INCREÍBLE EL GOL QUE SE PERDIÓ SARR!! Senegal tuvo un ocasión INMEJORABLE para abrir el marcador ante Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/yytKsfAHqv — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Live Blog Post 30'PT - Senegal juega mejor que Francia pero el partido sigue 0-0

Live Blog Post Francia vs. Senegal: resultado en vivo Embed Resultado en directo de France - Senegal

Live Blog Post La previa entre Francia y Senegal La atención estará puesta en "Los Galos", vigente subcampeón del mundo tras su final en Qatar 2022 y campeón en Rusia 2018, que vuelve a presentarse como uno de los grandes aspirantes a pelear por el título. En el foco aparece Kylian Mbappé, referente del equipo y una de las grandes estrellas del certamen, quien buscará liderar a una generación que combina talento y experiencia. Senegal, por su parte, afronta su tercera participación consecutiva en una Copa del Mundo tras su destacada actuación en Qatar 2022, donde alcanzó los octavos de final. Entre sus principales figuras aparece Sadio Mané, emblema del equipo y referente histórico del fútbol senegalés, quien aporta jerarquía en una generación que se encolumna detrás del exjugador del Liverpool. El antecedente más recordado entre ambos equipos se remonta al Mundial de Corea-Japón 2002, cuando Senegal sorprendió al mundo al imponerse 1 a 0 en el partido inaugural ante la Francia campeona vigente.

Live Blog Post Formaciones de Francia vs. Senegal por el Mundial 2026 Embed Resultado en directo de France - Senegal

Live Blog Post Horario y televisación Hora: 16:00

TV: Disney+ Premium y DSports

Árbitro: A confirmar

Estadio: Nueva Jersey