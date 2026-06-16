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Francia se impuso 3-1 ante Senegal en el debut del Mundial 2026

Francia vs Senegal por el Mundial 2026.

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Mundial 2026
Francia

Con goles de Kylian Mbappé y Bradley Barcola, Francia superó a Senegal en el Grupo I y comenzó con éxito su camino en el Mundial 2026.

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Francia superó 3-1 a Senegal en la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. El conjunto africano fue competitivo durante varios pasajes del encuentro, pero los europeos marcaron diferencias en el segundo tiempo y se quedaron con una victoria importante gracias al doblete de Kylian Mbappé y al tanto de Bradley Barcola.

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Francia arrancó su participación en el Mundial 2026 con una victoria por 3 a 1 frente a Senegal en un partido correspondiente al Grupo I. El conjunto africano dejó una buena imagen durante el primer tiempo y generó algunas aproximaciones peligrosas, aunque no logró quebrar el cero pese a mostrar momentos de superioridad sobre el seleccionado europeo.

En el complemento llegó la reacción francesa. Tras una gran jugada colectiva, Michael Olise asistió a Kylian Mbappé, que definió con precisión para abrir el marcador y convertir uno de los goles más destacados de la jornada. Con la ventaja a su favor, Francia encontró espacios y amplió diferencias gracias a Bradley Barcola. El delantero, que había ingresado desde el banco de suplentes, picó al vacío y definió por encima del arquero con gran sutileza para establecer el 2 a 0.

Cuando parecía que el encuentro terminaba sin más emociones, Senegal logró descontar a través de Mbaye, que le devolvió algo de incertidumbre al cierre del partido. Sin embargo, Francia respondió rápidamente y volvió a golpear por intermedio de Mbappé. La figura del equipo apareció una vez más para marcar el 3 a 1 definitivo y sellar el triunfo de los europeos en su estreno mundialista.

Con este resultado, Francia suma sus primeros tres puntos en el Grupo I y da un paso importante en la pelea por la clasificación. En la próxima fecha enfrentará a Irak, mientras que Senegal buscará recuperarse cuando se mida ante Noruega.

Francia vs. Senegal: resultado en vivo

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LA FIGURA DE LA CANCHA

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LOS NÚMEROS DEL PARTIDO

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¡FINAL DEL PARTIDO! FRANCIA VENCIÓ 3-1 A SENEGAL

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¡OTRO GOLAZO DE FRANCIA PARA EL 2-0!

Barcola, recién ingresado, picó al especio y definió con sutileza por encima del arquero para estirar la ventaja.

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¡GOLAZO DE FRANCIA!

Tremenda jugada colectiva y gran definición de Mbappé para abrir el marcador.

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Francia ahora es superior pero no puedo abrir el marcador

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¡Arrancó el segundo tiempo!

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30'PT - Senegal juega mejor que Francia pero el partido sigue 0-0

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Francia vs. Senegal: resultado en vivo

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La previa entre Francia y Senegal

La atención estará puesta en "Los Galos", vigente subcampeón del mundo tras su final en Qatar 2022 y campeón en Rusia 2018, que vuelve a presentarse como uno de los grandes aspirantes a pelear por el título.

En el foco aparece Kylian Mbappé, referente del equipo y una de las grandes estrellas del certamen, quien buscará liderar a una generación que combina talento y experiencia.

Senegal, por su parte, afronta su tercera participación consecutiva en una Copa del Mundo tras su destacada actuación en Qatar 2022, donde alcanzó los octavos de final.

Entre sus principales figuras aparece Sadio Mané, emblema del equipo y referente histórico del fútbol senegalés, quien aporta jerarquía en una generación que se encolumna detrás del exjugador del Liverpool.

El antecedente más recordado entre ambos equipos se remonta al Mundial de Corea-Japón 2002, cuando Senegal sorprendió al mundo al imponerse 1 a 0 en el partido inaugural ante la Francia campeona vigente.

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Formaciones de Francia vs. Senegal por el Mundial 2026

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Horario y televisación

  • Hora: 16:00
  • TV: Disney+ Premium y DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Nueva Jersey

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