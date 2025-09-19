Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 EN VIVO: minuto a minuto

Live Blog Post

Hamilton y Leclerc se reparten la gloria en la FP2: Colapinto relegado al último lugar

El piloto argentino culminó la sesión en el puesto 20º, cuatro lugares por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Ferrari marcó el ritmo en la segunda tanda de entrenamientos en Bakú.

La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán mostró un cambio en el dominio visto horas antes. Esta vez, Ferrari se quedó con los mejores registros gracias a Lewis Hamilton, que cerró la tanda con un imponente 1m41s293, seguido muy de cerca por Charles Leclerc con 1m41s367. George Russell, con Mercedes, completó el podio de tiempos con 1m41s770.

El contraste fue grande para Alpine, que volvió a tener problemas de competitividad en el trazado callejero de Bakú. Franco Colapinto, que había terminado 19° en la FP1 con un tiempo de 1m45s299, no pudo mejorar su situación en la segunda tanda. El piloto argentino registró 1m43s322 en su mejor giro y quedó 20°, último en la clasificación, a 0.648 de Pierre Gasly, su compañero de equipo, que cerró 16° con 1m42s674.

colapinto baku

Colapinto completó 34 vueltas en total durante la jornada, pero nunca logró encontrar el ritmo necesario para salir del fondo de la tabla. En comparación, Gasly consiguió mantenerse dentro de un rango más competitivo, aunque todavía lejos de los punteros. La diferencia con Fernando Alonso, que finalizó 19°, fue de 0.355 segundos, un margen que refleja lo ajustada que está la zona baja del pelotón.

LANDO CONTRA EL MURO! Norris perdió el control de su McLaren y terminó chocando contra la contención en la FP2.

La tanda también estuvo marcada por momentos de tensión: Lando Norris tocó el muro con su McLaren, aunque pudo regresar a boxes y continuar tras reparar el monoplaza; Max Verstappen, por su parte, mantuvo un rendimiento discreto con Red Bull y no se acercó a los tiempos de Ferrari, mientras que los Sauber de Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg animaron los primeros minutos de la práctica al registrar los cronos iniciales.

FRANCO, AL LÍMITE! Colapinto tuvo un leve roce contra el muro en la FP2.

Más allá de los resultados, Ferrari se mostró sólido en tandas largas y McLaren dejó en claro que sigue siendo candidato con ambos pilotos dentro del top 5. Mercedes, con Russell, también asoma como rival peligroso.

En cambio, para Alpine, la situación preocupa: el ritmo en una vuelta no fue competitivo y tanto Gasly como Colapinto deberán encontrar mejoras si quieren aspirar a meterse en la Q2 durante la clasificación. El argentino intentará revertir el panorama en la FP3, programada para este sábado a las 5:30 de la mañana, antes de la decisiva clasificación.