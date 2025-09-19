Alerta para Franco Colapinto: un virus amenaza el paddock en la previa al Gran Premio de Azerbaiyán

Sobre todo, teniendo en cuenta la mayoría de los participantes del GP de Azerbaiyán, dentro y fuera de la pista, se encuentran alojados en un mismo hotel, donde se hallaría el epicentro del virus que afecta al británico.

Días y horarios del GP de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, se disputará este fin de semana en el circuito callejero de Bakú, capital del país ubicado entre Asia Occidental y Europa Oriental, en los siguientes días y horarios de la Argentina:

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 05.30

Práctica Libre 2: 09.00

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 05.30

Clasificación: 09.00

Domingo 21 de septiembre