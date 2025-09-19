Alerta para Franco Colapinto: un virus amenaza el paddock en la previa al Gran Premio de Azerbaiyán
El británico George Russell no participó de la jornada de prensa que se desarrolló este jueves en Bakú, afectado por un cuadro viral que comenzó a expandirse a miembros de otros equipos.
Mediante redes sociales, el equipo Mercedes informaba a primera hora de este jueves que George Russell no iba a participar de la jornada de prensa que se desarrolló en Bakú, a propósito del Gran Premio de Azerbaiyán, a disputarse este fin de semana.
“Lamentablemente, George no estará en la pista hoy porque se siente mal y está descansando antes de la acción de la pista de mañana”, indicaba el equipo de Fórmula 1 sobre el estado de salud del piloto británico.
Podía parecer un inconveniente de los habituales que afectan a los corredores de la máxima categoría del automovilismo mundial, pero con el pasar de las horas todas las alarmas se encendieron: al parecer, un virus sería el responsable de la afectación de la salud de Russell.
Un cuadro viral que, obviamente, causó preocupación en el paddock, ya que varios miembros de otros equipos, como mecánicos e ingenieros, también se vieron afectados y no se descarta que se expanda a más pilotos, entre quienes se encuentra Franco Colapinto.
Sobre todo, teniendo en cuenta la mayoría de los participantes del GP de Azerbaiyán, dentro y fuera de la pista, se encuentran alojados en un mismo hotel, donde se hallaría el epicentro del virus que afecta al británico.
Días y horarios del GP de Azerbaiyán
El Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, se disputará este fin de semana en el circuito callejero de Bakú, capital del país ubicado entre Asia Occidental y Europa Oriental, en los siguientes días y horarios de la Argentina:
Viernes 19 de septiembre
- Práctica Libre 1: 05.30
- Práctica Libre 2: 09.00
Sábado 20 de septiembre
- Práctica Libre 3: 05.30
- Clasificación: 09.00
Domingo 21 de septiembre
- Carrera: 08.00
