Franco Colapinto en vivo: a qué hora y cómo ver las prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1
El piloto argentino regresa al circuito donde consiguió sus primeros puntos en la F1 con la ilusión de repetir una actuación histórica.
Franco Colapinto tiene este fin de semana una cita especial en su corta pero intensa trayectoria dentro de la Fórmula 1, ya que vuelve al Gran Premio de Azerbaiyán, la misma pista callejera en la que en 2024 alcanzó sus primeros puntos en la Máxima, con un octavo puesto que marcó un hito personal y también para el automovilismo argentino.
El pilarense inicia las actividades este viernes desde las 5.30 de la madrugada argentina con las Prácticas Libres.
Bajo los colores de Alpine y en lo que será su duodécima participación en la categoría, intentará mejorar la imagen que dejó en Monza, donde finalizó en el puesto 17 en una carrera muy complicada para la escudería. Este se disputará en el circuito urbano de Bakú, uno de los más desafiantes y veloces del calendario, con largas rectas, 20 curvas y una extensión de seis kilómetros.
Para Colapinto será una prueba clave, no solo por el recuerdo positivo del año pasado, sino porque Alpine atraviesa un momento delicado en el campeonato de Constructores. El A525, monoplaza con el que compite, mostró altibajos y carece de la competitividad necesaria frente a los equipos de vanguardia.
Sin embargo, el argentino confía en poder aprovechar al máximo sus cualidades en un trazado que se adapta a su estilo agresivo de manejo. Su temporada ha tenido altibajos: desde aquel debut con Williams en el que sorprendió con puntos en Bakú, hasta varias carreras con resultados irregulares, donde sufrió problemas mecánicos y estratégicos.
Aun así, logró destacarse en circuitos como Zandvoort, donde consiguió su mejor posición del año con un duodécimo puesto. La expectativa en la afición argentina es alta.
Colapinto no solo representa una nueva generación en la F1, sino también la ilusión de ver otra vez a un compatriota consolidado en la élite del automovilismo mundial. Bakú le trae recuerdos felices, y este fin de semana tendrá la oportunidad de escribir otro capítulo especial en su carrera.
Franco Colapinto en Bakú: días y horas del Gran Premio de Azerbaiyán
La acción comenzará el viernes 19 de septiembre con dos tandas de entrenamientos libres a las 5:30 y 9 de la mañana hora argentina. El sábado habrá un tercer ensayo (5:30) seguido de la clasificación (9) que ordenará la grilla para la carrera principal del domingo 21, pactada a 51 vueltas y que se largará a las 8 de la mañana de Argentina.
Viernes 19 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Sábado 20 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Domingo 21 de septiembre
- Carrera principal a 51 vueltas: 8:00
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán
La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
