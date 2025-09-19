Franco Colapinto en vivo: a qué hora y cómo ver las prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Sin embargo, el argentino confía en poder aprovechar al máximo sus cualidades en un trazado que se adapta a su estilo agresivo de manejo. Su temporada ha tenido altibajos: desde aquel debut con Williams en el que sorprendió con puntos en Bakú, hasta varias carreras con resultados irregulares, donde sufrió problemas mecánicos y estratégicos.

Aun así, logró destacarse en circuitos como Zandvoort, donde consiguió su mejor posición del año con un duodécimo puesto. La expectativa en la afición argentina es alta.

Colapinto no solo representa una nueva generación en la F1, sino también la ilusión de ver otra vez a un compatriota consolidado en la élite del automovilismo mundial. Bakú le trae recuerdos felices, y este fin de semana tendrá la oportunidad de escribir otro capítulo especial en su carrera.

Franco Colapinto en Bakú: días y horas del Gran Premio de Azerbaiyán

La acción comenzará el viernes 19 de septiembre con dos tandas de entrenamientos libres a las 5:30 y 9 de la mañana hora argentina. El sábado habrá un tercer ensayo (5:30) seguido de la clasificación (9) que ordenará la grilla para la carrera principal del domingo 21, pactada a 51 vueltas y que se largará a las 8 de la mañana de Argentina.

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30

Práctica Libre 2: 9:00

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

Clasificación: 9:00

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8:00

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.