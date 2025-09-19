Franco Colapinto, autocrítico tras las prácticas en Bakú: "Nos está costando, estamos muy lejos"

Los números reflejan esa dificultad: mientras que en la FP1 quedó a más de dos segundos de la punta, en la FP2 no pudo salir del fondo y terminó último, con una diferencia de seis décimas respecto a Gasly. La falta de confianza con el balance del auto y la complejidad del trazado le impidieron acercarse a la zona media, un objetivo que parecía alcanzable en otros circuitos del calendario.

franco colapinto alpine baku azerbaiyan 1

De cara a lo que viene, Colapinto no ocultó su preocupación pero aseguró que el equipo intentará dar un paso adelante antes de la clasificación: “Estamos muy muy lejos. Es un circuito que nos está costando”, insistió.

Alpine se enfrenta así a un desafío clave: encontrar soluciones rápidas en un fin de semana que ya mostró a Ferrari y McLaren como los equipos más sólidos. Para Franco, la prioridad será sumar confianza en la última práctica del sábado e intentar colarse en la Q2, aunque el propio piloto admitió que no será sencillo.

Franco Colapinto volvió a Bakú: días y horas del Gran Premio de Azerbaiyán

La acción comenzó este viernes 19 de septiembre con dos tandas de entrenamientos libres a las 5:30 y 9 de la mañana hora argentina. El sábado habrá un tercer ensayo (5:30) seguido de la clasificación (9) que ordenará la grilla para la carrera principal del domingo 21, pactada a 51 vueltas y que se largará a las 8 de la mañana de Argentina.

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30

Práctica Libre 2: 9:00

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

Clasificación: 9:00

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8:00

Las carreras de Franco Colapinto con Alpine

1- GP de Emilia-Romaña : terminó en el 16° puesto

: terminó en el 16° puesto 2- GP de Mónaco : terminó en el 13° puesto

: terminó en el 13° puesto 3- GP de España : llegó en el 15° lugar

: llegó en el 15° lugar 4- GP de Canadá : terminó en el puesto 13

: terminó en el puesto 13 5- GP de Austria : terminó en el puesto 15

: terminó en el puesto 15 6- GP de Gran Bretaña : no pudo largar por un problema mecánico

: no pudo largar por un problema mecánico 7- Sprint del GP de Bélgica : llegó en 19° lugar

: llegó en 19° lugar 8- GP de Bélgica : llegó en el 19° lugar

: llegó en el 19° lugar 9- GP de Hungría : llegó en el 18° lugar

: llegó en el 18° lugar 10- GP de Países Bajos : terminó en el puesto 11

: terminó en el puesto 11 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar

Las carreras que faltan de la temporada 2025

12- GP de Azerbaiyán : domingo 21 de septiembre a las 8.00

: domingo 21 de septiembre a las 8.00 13- GP de Singapur : domingo 5 de octubre a las 9.00

: domingo 5 de octubre a las 9.00 14- Sprint del GP de Estados Unidos : sábado 18 de octubre a las 14.00

: sábado 18 de octubre a las 14.00 15- GP de Estados Unidos : domingo 19 de octubre a las 16.00

: domingo 19 de octubre a las 16.00 16- GP de México : domingo 26 de octubre a las 17.00

: domingo 26 de octubre a las 17.00 17- Sprint del GP de San Pablo : sábado 8 de noviembre a las 11.00

: sábado 8 de noviembre a las 11.00 18- GP de San Pablo : domingo 9 de noviembre a las 14.00

: domingo 9 de noviembre a las 14.00 19- GP de Las Vegas : domingo 23 de noviembre a la 1.00

: domingo 23 de noviembre a la 1.00 20- Sprint del GP de Qatar : sábado 29 de noviembre a las 11.00

: sábado 29 de noviembre a las 11.00 21- GP de Qatar : domingo 30 de noviembre a las 13.00

: domingo 30 de noviembre a las 13.00 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina