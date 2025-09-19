Franco Colapinto, autocrítico tras las prácticas en Bakú: "Nos está costando, estamos muy lejos"
El piloto argentino de Alpine analizó su complicada jornada en el circuito callejero y reconoció que el equipo deberá trabajar intensamente para encontrar ritmo antes de la clasificación.
Franco Colapinto vivió un viernes cuesta arriba en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. Después de finalizar 19° en la primera práctica y 20° en la segunda, el piloto de Alpine analizó su rendimiento en el callejero de Bakú y dejó en claro que la adaptación no está siendo sencilla.
Con un tono autocrítico, reconoció que las sensaciones dentro del auto no fueron las esperadas y que el equipo se encuentra lejos de los principales protagonistas del campeonato. El joven argentino de 22 años explicó que el trazado urbano de la capital azerbaiyana, con sus largas rectas y sus curvas lentas, representó un desafío difícil de afrontar.
“No encontré mejoras. Nos está costando mucho la pista con muchos baches y circuito callejero de tanta curva lenta. No estamos encontrando el balance”, declaró tras bajarse del monoplaza.
Detalló, además, que su compañero de equipo, Pierre Gasly, pudo mejorar con algunos ajustes en el auto, lo que marcó una diferencia dentro de Alpine. “Pierre (Gasly) hizo unos cambios, mejoró algunas cosas. Hay que trabajar para mañana pero está siendo un finde difícil”, señaló.
Los números reflejan esa dificultad: mientras que en la FP1 quedó a más de dos segundos de la punta, en la FP2 no pudo salir del fondo y terminó último, con una diferencia de seis décimas respecto a Gasly. La falta de confianza con el balance del auto y la complejidad del trazado le impidieron acercarse a la zona media, un objetivo que parecía alcanzable en otros circuitos del calendario.
De cara a lo que viene, Colapinto no ocultó su preocupación pero aseguró que el equipo intentará dar un paso adelante antes de la clasificación: “Estamos muy muy lejos. Es un circuito que nos está costando”, insistió.
Alpine se enfrenta así a un desafío clave: encontrar soluciones rápidas en un fin de semana que ya mostró a Ferrari y McLaren como los equipos más sólidos. Para Franco, la prioridad será sumar confianza en la última práctica del sábado e intentar colarse en la Q2, aunque el propio piloto admitió que no será sencillo.
Franco Colapinto volvió a Bakú: días y horas del Gran Premio de Azerbaiyán
La acción comenzó este viernes 19 de septiembre con dos tandas de entrenamientos libres a las 5:30 y 9 de la mañana hora argentina. El sábado habrá un tercer ensayo (5:30) seguido de la clasificación (9) que ordenará la grilla para la carrera principal del domingo 21, pactada a 51 vueltas y que se largará a las 8 de la mañana de Argentina.
Viernes 19 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Sábado 20 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Domingo 21 de septiembre
- Carrera principal a 51 vueltas: 8:00
Las carreras de Franco Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 12- GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00
- 13- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00
- 15- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00
- 16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
* Todos los horarios son de Argentina
