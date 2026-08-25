Franco Colapinto, perjudicado otra vez: la F1 le quitó el premio al mejor sobrepaso de julio

Con esos resultados, todo hacía pensar que el argentino sería quien recibiría el premio. Sin embargo, el sistema de elección contemplaba una instancia adicional que terminó modificando el resultado.

Según la explicación difundida, el panel de expertos que participa en la selección de las maniobras nominadas también cuenta con la posibilidad de emitir su propio voto una vez finalizada la elección popular. En esta oportunidad, la evaluación de los especialistas no coincidió con la preferencia de los fanáticos y terminó inclinando la balanza en favor de Verstappen.

La situación llamó todavía más la atención porque, hasta este episodio, el panel de expertos no había contradicho el resultado elegido por el público. Por eso, la decisión de otorgarle la distinción al neerlandés generó desconcierto entre los seguidores de Colapinto, especialmente por la diferencia que había existido en la votación.

Lo felicitaron a Verstappen por ganar el adelantamiento del mes (??) cuando había ganado Colapinto por el 56% de votos kjjjj



Y ESTE CHOREO POR LA CARA? pic.twitter.com/7fzidp4f5F — Tino (@TinoCLeclerc) August 21, 2026

Verstappen recibió el premio en su casa

El contexto también fue particular. La entrega se realizó justamente durante el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort, escenario en el que Verstappen suele contar con un enorme respaldo de sus compatriotas.

El neerlandés subió a recibir el reconocimiento, aunque su reacción tampoco fue la esperada. Lejos de mostrarse especialmente entusiasmado por la distinción, relativizó el mérito de la maniobra que le permitió superar a Hamilton y resumió su actuación con una frase contundente: "Solo apreté un botón".

Para Colapinto, el cambio representa además algo más que perder un premio mensual. El reconocimiento obtenido por la maniobra en Bélgica podía permitirle competir por el galardón al mejor adelantamiento del año, una distinción que ya consiguió en 2024 cuando corría para Williams.