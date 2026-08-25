Franco Colapinto, perjudicado otra vez: la F1 le quitó el premio al mejor sobrepaso de julio
El argentino había sido elegido por los fanáticos con el 56% de los votos por su maniobra en Spa, pero la distinción terminó en manos de Max Verstappen.
Franco Colapinto volvió a quedar en el centro de una situación polémica en la Fórmula 1. Después de un complicado fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos, donde recibió una sanción que condicionó su carrera, el piloto argentino también se encontró con una inesperada noticia relacionada con uno de los reconocimientos que había conseguido gracias al voto de los fanáticos.
El oriundo de Pilar había sido elegido por el público como ganador del premio al mejor sobrepaso del mes de julio, luego de la espectacular maniobra que protagonizó en el circuito de Spa-Francorchamps. En aquella acción, consiguió superar a Liam Lawson y a Pierre Gasly, en una secuencia que rápidamente se transformó en una de las imágenes destacadas del mes.
Sin embargo, cuando llegó el momento de entregar oficialmente el galardón, la Fórmula 1 anunció como ganador a Max Verstappen. El neerlandés había terminado segundo en la votación popular, bastante por detrás del argentino, pero finalmente se quedó con el reconocimiento.
Franco Colapinto había ganado la votación de los fanáticos
Los números explican por qué la decisión generó sorpresa. Colapinto había obtenido el 56% de los votos del público, mientras que Verstappen había reunido el 37%. El piloto de Red Bull había sido nominado por su adelantamiento a Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Hungría.
Con esos resultados, todo hacía pensar que el argentino sería quien recibiría el premio. Sin embargo, el sistema de elección contemplaba una instancia adicional que terminó modificando el resultado.
Según la explicación difundida, el panel de expertos que participa en la selección de las maniobras nominadas también cuenta con la posibilidad de emitir su propio voto una vez finalizada la elección popular. En esta oportunidad, la evaluación de los especialistas no coincidió con la preferencia de los fanáticos y terminó inclinando la balanza en favor de Verstappen.
La situación llamó todavía más la atención porque, hasta este episodio, el panel de expertos no había contradicho el resultado elegido por el público. Por eso, la decisión de otorgarle la distinción al neerlandés generó desconcierto entre los seguidores de Colapinto, especialmente por la diferencia que había existido en la votación.
Verstappen recibió el premio en su casa
El contexto también fue particular. La entrega se realizó justamente durante el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort, escenario en el que Verstappen suele contar con un enorme respaldo de sus compatriotas.
El neerlandés subió a recibir el reconocimiento, aunque su reacción tampoco fue la esperada. Lejos de mostrarse especialmente entusiasmado por la distinción, relativizó el mérito de la maniobra que le permitió superar a Hamilton y resumió su actuación con una frase contundente: "Solo apreté un botón".
Para Colapinto, el cambio representa además algo más que perder un premio mensual. El reconocimiento obtenido por la maniobra en Bélgica podía permitirle competir por el galardón al mejor adelantamiento del año, una distinción que ya consiguió en 2024 cuando corría para Williams.
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