Ganó Franco Colapinto: su espectacular 2x1 fue elegido como el adelantamiento del mes en la Fórmula 1
El piloto argentino arrasó en la votación de los fanáticos con su maniobra en el Gran Premio de Bélgica. Superó ampliamente a Max Verstappen, Lewis Hamilton y Liam Lawson.
Franco Colapinto volvió a recibir un importante reconocimiento en la Fórmula 1. Tras su destacada actuación en el Gran Premio de Bélgica, el piloto argentino fue elegido por los fanáticos como el autor del mejor adelantamiento del mes de julio gracias a una brillante maniobra que rápidamente se volvió viral.
La votación, organizada por la propia Fórmula 1 a través de sus canales oficiales, tuvo un claro dominador. El argentino obtuvo el 56% de los votos, muy por encima del resto de los candidatos, confirmando el impacto que generó su espectacular doble sobrepaso. La acción ocurrió en Spa-Francorchamps, donde Colapinto sorprendió al superar en una misma maniobra a Liam Lawson y Pierre Gasly.
Durante la transmisión oficial la maniobra apenas pudo apreciarse en una ventana secundaria, pero las cámaras onboard mostraron luego toda la precisión del movimiento, que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.
El segundo lugar fue para Max Verstappen, quien recibió el 37% de los votos por su adelantamiento sobre Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría. Mucho más atrás quedaron Liam Lawson, con una maniobra sobre Oscar Piastri, y Lewis Hamilton, por un sobrepaso sobre Arvid Lindblad, ambos con apenas el 3%. El quinto puesto también fue para Verstappen, por una maniobra sobre Isack Hadjar en Silverstone, que obtuvo solamente el 1% de las preferencias.
El reconocimiento tiene un valor especial para Colapinto, ya que es la primera vez que gana el premio al adelantamiento del mes desde su llegada a la Fórmula 1. Además, llega en un momento importante para el piloto argentino, quien despejó rumores sobre su continuidad gracias a una serie de buenas actuaciones en las últimas carreras.
Con la categoría atravesando el tradicional receso de verano europeo, Colapinto podrá disfrutar del reconocimiento antes de volver a la acción. La Fórmula 1 regresará del 21 al 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos, en el circuito de Zandvoort.
Ganó Colapinto: así quedó la votación del adelantamiento del mes
- Franco Colapinto (sobre Pierre Gasly y Liam Lawson en Bélgica): 56%.
- Max Verstappen (sobre Lewis Hamilton en Hungría): 37%.
- Liam Lawson (sobre Oscar Piastri en Silverstone): 3%.
- Lewis Hamilton (sobre Arvid Lindblad en Hungría): 3%.
- Max Verstappen (sobre Isack Hadjar en Silverstone): 1%.
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