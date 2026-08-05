Ganó Franco Colapinto: su espectacular 2x1 fue elegido como el adelantamiento del mes en la Fórmula 1

Doble adelantamiento en Spa-Francorchamps



Mika Häkkinen (2000) vs. Franco Colapinto (2026) pic.twitter.com/pCo9o6zasC — Luli (@lulistone12) July 19, 2026

El segundo lugar fue para Max Verstappen, quien recibió el 37% de los votos por su adelantamiento sobre Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría. Mucho más atrás quedaron Liam Lawson, con una maniobra sobre Oscar Piastri, y Lewis Hamilton, por un sobrepaso sobre Arvid Lindblad, ambos con apenas el 3%. El quinto puesto también fue para Verstappen, por una maniobra sobre Isack Hadjar en Silverstone, que obtuvo solamente el 1% de las preferencias.