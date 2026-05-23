Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de Canadá: carrera Sprint, minuto a minuto

Franco Colapinto llegó al paddock del GP de Canadá de la mano de Maia Reficco
El piloto argentino arribó al circuito Gilles Villeneuve junto a su novia con mate en mano.
EN VIVOFórmula 1
El piloto argentino Franco Colapinto participa este fin de semana del GP de Montreal de la Fórmula 1. Los detalles.
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La Fórmula 1 desembarca este viernes en el desafiante circuito urbano Gilles Villeneuve de Montreal. Tras sus sólidas producciones en la temporada, Franco Colapinto vuelve a subirse a su monoplaza, renovando la ilusión de millones de fanáticos argentinos que seguirán de cerca cada una de sus vueltas.
El trazado canadiense es famoso por sus frenadas bruscas, chicanas rápidas y el temido "Muro de los Campeones", un escenario que exigirá la máxima concentración del piloto de Pilar desde las primeras prácticas libres de este viernes.
Con el apoyo masivo que se sentirá tanto en las tribunas norteamericanas como en las redes sociales, el objetivo del bonaerense será encontrar la puesta a punto ideal que le permita clasificar fuerte el sábado y pelear por los puntos en la carrera del domingo.
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