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Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de Canadá: carrera Sprint, minuto a minuto

Franco Colapinto participa del Gran Premio de Canadá.

Franco Colapinto participa del Gran Premio de Canadá.
Franco Colapinto junto a su novia en el paddock del GP de Canadá

Franco Colapinto junto a su novia en el paddock del GP de Canadá
Franco Colapinto participa del Gran Premio de Canadá.

Franco Colapinto participa del Gran Premio de Canadá.
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Franco Colapinto
Canadá

El piloto argentino Franco Colapinto participa este fin de semana del GP de Montreal de la Fórmula 1. Los detalles.

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EN VIVO

La Fórmula 1 desembarca este viernes en el desafiante circuito urbano Gilles Villeneuve de Montreal. Tras sus sólidas producciones en la temporada, Franco Colapinto vuelve a subirse a su monoplaza, renovando la ilusión de millones de fanáticos argentinos que seguirán de cerca cada una de sus vueltas.

El trazado canadiense es famoso por sus frenadas bruscas, chicanas rápidas y el temido "Muro de los Campeones", un escenario que exigirá la máxima concentración del piloto de Pilar desde las primeras prácticas libres de este viernes.

Con el apoyo masivo que se sentirá tanto en las tribunas norteamericanas como en las redes sociales, el objetivo del bonaerense será encontrar la puesta a punto ideal que le permita clasificar fuerte el sábado y pelear por los puntos en la carrera del domingo.

Minuto a minuto del Gran Premio de Canadá con Franco Colapinto

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Franco Colapinto llegó al paddock del GP de Canadá de la mano de Maia Reficco

El piloto argentino arribó al circuito Gilles Villeneuve junto a su novia con mate en mano.

colapinto novia paddock canada
Franco Colapinto junto a su novia en el paddock del GP de Canadá

Franco Colapinto junto a su novia en el paddock del GP de Canadá

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George Russell hace la pole en la clasificación Sprint

Russell largará primero. Antonelli y Norris lo siguieron.

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La última vuelta de Franco Colapinto no alcanzó y largará en el puesto 13

El argentino hizo una buena Q2 pero no pudo meterse entre los mejores 10 y largará en el puesto 13.

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Franco Colapinto cae al puesto 11 y por ahora queda en las puetas de Q3

Al argentino no le alcanza por ahora para avanzar a la próxima instancia.

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Colapinto, por ahora en el puesto 10 en Q2

El argentino se mantiene entre los 10 mejores con la esperanza de pasar a Q3.

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Así fue el choque de Fernando Alonso en la Q1

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Hay bandera roja y Colapinto se mete en Q2

El argentino aprovechó el choque de Alonso y se mete entre los mejores 10.

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Franco Colapinto trepa al puesto 10 con su vuelta

A dos minutos del cierre de la Q1, el argentino hace un buen tiempo para intentar meterse entre los 10 primeros.

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Primeros tiempos de Alpine en la Q1 para la Sprint

  • Gasly P13 1:16:642
  • Colapinto P17 1:16.962
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Fórmula 1: Antonelli marcó el mejor tiempo en las prácticas de Canadá

En el arranque del Gran Premio de Canadá, el joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli volvió a demostrar por qué es el líder absoluto de la Fórmula 1. El conductor de Mercedes registró el mejor tiempo durante el primer y único entrenamiento libre en el mítico circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

La vuelta rápida en Canadá y el horario de clasificación

El talentoso italiano, actual líder del campeonato mundialista, cubrió los 4.361 metros de la pista utilizando el neumático blando en un minuto, trece segundos y 402 milésimas. Con esta destacada actuación, logró sacarle 142 milésimas de ventaja a su compañero de equipo, el británico George Russell, quien actualmente lo secunda en la tabla general a veinte puntos de distancia.

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Gasly también tuvo problemas

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Franco Colapinto no pudo participar de la práctica

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¡Franco Colapinto en boxes!

El argentino de Alpine entró con problemas de caja.

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¡Empezaron las prácticas libres!

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Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Canadá, con Franco Colapinto

Viernes 22 de mayo

  • Prácticas libres: 13:30 a 14:30 horas
  • Clasificación sprint: 17:30 a 18:14 horas

Sábado 23 de mayo

  • Carrera Sprint: 13 a 14 horas
  • Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 24 de mayo

  • Carrera: 17.00 horas

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Dónde ver el GP de Canadá por TV y cómo seguir online

La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes.

  • Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow
  • Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
  • Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

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