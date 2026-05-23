Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de Canadá: carrera Sprint, minuto a minuto

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Fórmula 1: Antonelli marcó el mejor tiempo en las prácticas de Canadá

En el arranque del Gran Premio de Canadá, el joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli volvió a demostrar por qué es el líder absoluto de la Fórmula 1. El conductor de Mercedes registró el mejor tiempo durante el primer y único entrenamiento libre en el mítico circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

La vuelta rápida en Canadá y el horario de clasificación

El talentoso italiano, actual líder del campeonato mundialista, cubrió los 4.361 metros de la pista utilizando el neumático blando en un minuto, trece segundos y 402 milésimas. Con esta destacada actuación, logró sacarle 142 milésimas de ventaja a su compañero de equipo, el británico George Russell, quien actualmente lo secunda en la tabla general a veinte puntos de distancia.