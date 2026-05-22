Franco Colapinto sobrevivió a un comienzo difícil en Canadá: "Hubo que meterle huevo"

“Hay que entender los motivos. Es complicado comparar un fin de semana y otro porque son pistas muy diferentes, con un grip muy distinto, con tierra, polvo… En Miami hacía calor, acá está fresco”, explicó.

Y añadió que “los datos que se ven muestran que hay ganancia de carga con el alerón trasero. Pierre (Gasly) giró con el viejo para analizar y el nuevo es mejor, no tanto como esperábamos, pero es mejor”.

Y finalizó señalando que “producir un alerón es una inversión enorme y no nos está dando todo el rendimiento que esperamos. Hacer un piso y un alerón no es fácil… Pero quedar cerca de Q3 no está tan mal”.