Franco Colapinto sobrevivió a un comienzo difícil en Canadá: "Hubo que meterle huevo"
El argentino estuvo cerca de llegar a la Q3 para la carrera sprint de este sábado tras sobreponerse a una serie de dificultades que presentó su Alpine.
“Lo sacamos adelante…”. En términos generales, ese fue el balance de alpine de Franco Colapinto en el GP de Canadá, que se inició con fallas en la batería de la unidad de potencia de su Alpine que lo dejaron en boxes durante la única práctica de la jornada.
De manera que, una vez solucionado el problema que presentó el motor Mercedes, el argentino tuvo que salir a la pista del Circuito Gilles Villeneuve de Montreal sin dar una sola vuelta antes de la clasificación para la carrera sprint de este sábado.
“Hubo que meterle huevo a la cuestión... Fue un día largo sin vueltas. No fue lo ideal. Es difícil no girar en esta pista, porque hay mucha tierra y es fácil cometer un error. Tener que hacer una qualy tan al límite no es fácil, pero lo sacamos adelante”, explicó el pilarense, asegurando que “maximicé lo que tenía con la poca experiencia de las on board que vi de las prácticas”.
En declaraciones a la prensa tras la clasificación que los dejó en 13° lugar para la largada, luego de alcanzar un tiempo 1,737 segundos por encima de George Russell, quien largará desde la pole, Franco advirtió que “estamos un poco peor que en Miami”.
“Hay que entender los motivos. Es complicado comparar un fin de semana y otro porque son pistas muy diferentes, con un grip muy distinto, con tierra, polvo… En Miami hacía calor, acá está fresco”, explicó.
Y añadió que “los datos que se ven muestran que hay ganancia de carga con el alerón trasero. Pierre (Gasly) giró con el viejo para analizar y el nuevo es mejor, no tanto como esperábamos, pero es mejor”.
Y finalizó señalando que “producir un alerón es una inversión enorme y no nos está dando todo el rendimiento que esperamos. Hacer un piso y un alerón no es fácil… Pero quedar cerca de Q3 no está tan mal”.
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