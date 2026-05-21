Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1: días, horarios y TV

Tras haber demostrado un ritmo sólido y una notable madurez en las últimas carreras, el objetivo del piloto y de su equipo para este fin de semana será exprimir el potencial del auto en la jornada del sábado durante la clasificación, buscando largar en una posición expectante el domingo para volver a prenderse en la pelea por los puntos en la carrera principal.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Canadá, con Franco Colapinto

Viernes 22 de mayo

Prácticas libres: 13:30 a 14:30 horas

13:30 a 14:30 horas Clasificación sprint: 17:30 a 18:14 horas

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13 a 14 horas

13 a 14 horas Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 24 de mayo

Carrera: 17.00 horas

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

Dónde ver el GP de Canadá por TV y cómo seguir online

La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes.