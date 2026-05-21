Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1: días, horarios y TV
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, vuelve a competir en la máxima categoría del automovilismo.
La máxima categoría del automovilismo mundial desembarca este viernes en el circuito Gilles Villeneuve para disputar el Gran Premio de Canadá. En la Argentina, la expectativa es total ante una nueva presentación de Franco Colapinto, quien buscará seguir afianzándose en la parrilla y estirar su gran presente en la temporada 2026.
La actividad oficial en Montreal comenzará este viernes con las primeras dos sesiones de entrenamientos libres, donde el piloto bonaerense tendrá la misión de adaptarse rápidamente a un circuito callejero semipermanente que no perdona errores.
Caracterizado por sus fuertes frenadas, chicanas rápidas y el mítico "Muro de los Campeones", el trazado canadiense representará una prueba de fuego para el monoplaza de Colapinto.
El fenómeno alrededor del joven oriundo de Pilar no detiene su marcha. Tal como viene ocurriendo desde su debut, se espera una fuerte presencia de fanáticos argentinos con banderas y camisetas en las tribunas del circuito, sumado al ya clásico despliegue de los seguidores en las plataformas digitales que seguirán las alternativas de las prácticas minuto a minuto.
Tras haber demostrado un ritmo sólido y una notable madurez en las últimas carreras, el objetivo del piloto y de su equipo para este fin de semana será exprimir el potencial del auto en la jornada del sábado durante la clasificación, buscando largar en una posición expectante el domingo para volver a prenderse en la pelea por los puntos en la carrera principal.
Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Canadá, con Franco Colapinto
Viernes 22 de mayo
- Prácticas libres: 13:30 a 14:30 horas
- Clasificación sprint: 17:30 a 18:14 horas
Sábado 23 de mayo
- Carrera Sprint: 13 a 14 horas
- Clasificación: 17 a 18 horas
Domingo 24 de mayo
- Carrera: 17.00 horas
*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.
Dónde ver el GP de Canadá por TV y cómo seguir online
La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes.
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
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