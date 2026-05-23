Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de Canadá: clasificación, minuto a minuto

Se cerró la Q3
George Russell largará desde la pole y Colapinto finalizó 10°
EN VIVOFórmula 1
Franco Colapinto va por más en la Fórmula 1 tras brillar en Miami y quedar noveno en el Sprint. Seguí la clasificación en Canadá minuto a minuto.
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Luego de un electrizante Sprint donde rozó la zona de puntos, Franco Colapinto se prepara para un nuevo desafío en el Gran Premio de Canadá. El piloto argentino de Alpine buscará su mejor posición de largada en una jornada que promete máxima adrenalina sobre la pista.
El antecedente inmediato: El argentino viene de lograr su mejor actuación en la categoría en Miami (7°) y, en la reciente carrera Sprint ganada por George Russell, largó 13° y finalizó en un meritorio noveno lugar.
Horario clave: La tanda de clasificación para definir la grilla de la gran carrera del domingo se disputará esta tarde, entre las 17:00 y las 18:00 horas.
El escenario: El trazado canadiense cuenta con una longitud de 4,361 kilómetros y 14 curvas. La prueba principal constará de 70 vueltas, completando una distancia total de 305,270 kilómetros.
Dónde verlo: Toda la acción oficial del fin de semana se puede seguir en vivo desde Argentina a través de Disney+, Fox Sports y la plataforma oficial F1 TV.
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