Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de Canadá: clasificación, minuto a minuto

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Colapinto a Q3

Franco Colapinto sacó a relucir todo su potencial con una gran vuelta de 1m13s857, escaló al décimo puesto y consiguió el boleto a la Q3, donde peleará en el último corte de la clasificación.

En esta instancia quedaron eliminados Nico Hülkenberg (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Pierre Gasly (Alpine), Carlos Sainz Jr. (Williams) y Oliver Bearman (Haas), quienes no lograron avanzar a la definición del día.