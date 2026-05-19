Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Canadá: "Es una pista muy..."

Para no dejar ningún detalle librado al azar en un trazado semipermanente tan exigente como el de Montreal, Colapinto pasó las últimas dos semanas recluido en la fábrica del equipo en Inglaterra, puliendo la puesta a punto y memorizando los puntos de frenado más críticos: “Pude pasar un tiempo en Enstone repasando el buen resultado y preparándonos con un importante trabajo en el simulador. El circuito es muy divertido; por fin una pista en la que ya corrí antes, con sus largas rectas de alta velocidad, pero también con sus curvas cerradas y chicanas donde podemos rozar los muros. Es una buena dosis de adrenalina”.