Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de Mónaco: prácticas libres, minuto a minuto

A lo largo de las décadas, la competencia disputada en el Principado se transformó en mucho más que una simple carrera. Su combinación de tradición, glamour y complejidad técnica la convirtió en una prueba única dentro del automovilismo mundial. Allí se consagraron algunas de las mayores leyendas de la categoría, desde Juan Manuel Fangio hasta Ayrton Senna, pasando por Michael Schumacher y Lewis Hamilton.