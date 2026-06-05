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Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de Mónaco: prácticas libres, minuto a minuto

Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de Mónaco: prácticas libres, minuto a minuto
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Franco Colapinto
Mónaco

El piloto argentino de Alpine tiene actividad este fin de semana en el legendario trazado callejero del Principado.

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Con Franco Colapinto como gran protagonista, la Fórmula 1 volverá a detener la atención del mundo en uno de sus escenarios más emblemáticos. El Gran Premio de Mónaco, considerado por muchos como la carrera más prestigiosa del calendario, será la próxima escala del campeonato 2026 y ofrecerá un nuevo desafío para pilotos y equipos en las estrechas calles de Montecarlo.

A lo largo de las décadas, la competencia disputada en el Principado se transformó en mucho más que una simple carrera. Su combinación de tradición, glamour y complejidad técnica la convirtió en una prueba única dentro del automovilismo mundial. Allí se consagraron algunas de las mayores leyendas de la categoría, desde Juan Manuel Fangio hasta Ayrton Senna, pasando por Michael Schumacher y Lewis Hamilton.

La edición 2026 se desarrolla entre el viernes 5 y el domingo 7 de junio sobre el tradicional Circuito de Montecarlo, un trazado urbano de 3,337 kilómetros que atraviesa algunos de los sectores más reconocidos de la ciudad. A diferencia de los autódromos modernos, aquí las barreras están prácticamente pegadas al asfalto y cualquier error suele pagarse caro.

Minuto a minuto del Gran Premio de Mónaco con Franco Colapinto

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Las características principales del circuito del Principado

  • Longitud: 3,337 kilómetros.
  • Vueltas de carrera: 78.
  • Distancia total: 260,286 kilómetros.
  • Récord de vuelta: 1:12.909.
  • Zonas DRS: 1.
  • Primera carrera de Fórmula 1 en Mónaco: 1950.

Con su combinación de historia, dificultad y espectacularidad visual, Mónaco volverá a ofrecer uno de los capítulos más esperados del campeonato. Entre los yates del puerto, las tribunas montadas sobre las calles del Principado y el desafío permanente de evitar los muros, la Fórmula 1 afrontará un fin de semana donde cada centímetro puede marcar la diferencia entre la gloria y el abandono.

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Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1

Viernes 5 de junio

  • Entrenamientos Libres 1: 8:30.
  • Entrenamientos Libres 2: 12:00.

Sábado 6 de junio

  • Entrenamientos Libres 3: 7:30.
  • Clasificación: 11:00.

Domingo 7 de junio

  • Carrera: 10:00.

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