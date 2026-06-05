Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de Mónaco: prácticas libres, minuto a minuto

Las características principales del circuito del Principado
- Longitud: 3,337 kilómetros.
- Vueltas de carrera: 78.
- Distancia total: 260,286 kilómetros.
- Récord de vuelta: 1:12.909.
- Zonas DRS: 1.
- Primera carrera de Fórmula 1 en Mónaco: 1950.
Con su combinación de historia, dificultad y espectacularidad visual, Mónaco volverá a ofrecer uno de los capítulos más esperados del campeonato. Entre los yates del puerto, las tribunas montadas sobre las calles del Principado y el desafío permanente de evitar los muros, la Fórmula 1 afrontará un fin de semana donde cada centímetro puede marcar la diferencia entre la gloria y el abandono.
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