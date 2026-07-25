A qué hora ver la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría
El pilarense largará desde la 13° posición, luego de la clasificación de este sábado en el circuito de Hungaroring. Todos los detalles.
Franco Colapinto completó la sesión de clasificación para el Gran Premio de Hungría con un registro de 1m19s027, marca que permitirá que este domingo largue en el 13° posición de la grilla de salida. El piloto argentino quedó a apenas 0s183 del tiempo de compañero de equipo, Pierre Gasly, quien iniciará en el 12° puesto.
La pole position en el técnico trazado de Hungaroring quedó en manos del británico Lando Norris (McLaren), secundado en las primeras filas por Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull).
A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría
Domingo 26 de julio
- Carrera a 70 vueltas: 10:00 horas.
Después de Hungría, la Máxima ingresará en un receso de casi un mes antes de retomar el calendario con el Gran Premio de los Países Bajos, instancia en la que ya podrían conocerse importantes definiciones sobre el futuro de varios pilotos, entre ellos el del propio Franco Colapinto.
El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - REALIZADO
- Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - REALIZADO
- Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - REALIZADO
- Gran Premio de Bahréin: del 10 al 12 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio - REALIZADO
- Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio - REALIZADO
- Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio - SE CORRE ESTE DOMINGO
- Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto
- Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre
- Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre
- Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
- Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario