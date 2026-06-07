Sancionaron a Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco: los motivos

La carrera de Fórmula 1 en las estrechas calles del Principado comenzó con una situación inesperada que puso en alerta a varios pilotos de la parrilla. Verstappen tuvo problemas en el momento de la partida y su monoplaza quedó detenido cuando el resto del pelotón aceleraba rumbo a la primera curva. La escena obligó a quienes venían detrás a reaccionar en cuestión de segundos para evitar una colisión que podría haber provocado consecuencias importantes en el inicio de la competencia. Entre ellos apareció Colapinto, que largó desde la séptima fila y debió resolver una situación de alto riesgo apenas comenzada la prueba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2063624050870509765?s=20&partner=&hide_thread=false La muñeca de Franco Colapinto



Así esquivó a Verstappen pic.twitter.com/yy21O1vB4O — minutouno (@minutounocom) June 7, 2026