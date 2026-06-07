Sancionaron a Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco: los motivos
El piloto argentino tuvo una lenta parada en Boxes y eso complicó aún más una carrera que ya venía complicada desde la largada.
Franco Colapinto sufrió un duro revés en las calles del Principado. Durante el desarrollo del Gran Premio de Mónaco, las autoridades de la competencia notificaron una penalización que impactó de forma directa en sus aspiraciones dentro de la carrera más glamorosa del calendario de la Fórmula 1.
Los comisarios deportivos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sancionaron al oriundo de Pilar con un recargo de 5 segundos. El motivo de la sanción fue haber excedido los límites de velocidad máxima permitidos en el Pit Lane al momento de realizar su ingreso a la zona de boxes.
Esta infracción, que está estrictamente regulada por cuestiones de seguridad tanto para los mecánicos como para los propios pilotos, se penaliza de manera automática y sin lugar a apelaciones, obligando al equipo a cumplir la penalización durante su detención o sumando el tiempo al clasificador final de la carrera.
Sancionaron a Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco: los motivos
La brillante maniobra de Franco Colapinto para esquivar a Verstappen en la largada de Mónaco
Franco Colapinto protagonizó una destacada maniobra en los primeros metros del Gran Premio de Mónaco. El piloto argentino mostró grandes reflejos para evitar impactar contra el Red Bull de Max Verstappen, que sufrió un inconveniente y quedó parado en plena largada.
La carrera de Fórmula 1 en las estrechas calles del Principado comenzó con una situación inesperada que puso en alerta a varios pilotos de la parrilla. Verstappen tuvo problemas en el momento de la partida y su monoplaza quedó detenido cuando el resto del pelotón aceleraba rumbo a la primera curva. La escena obligó a quienes venían detrás a reaccionar en cuestión de segundos para evitar una colisión que podría haber provocado consecuencias importantes en el inicio de la competencia. Entre ellos apareció Colapinto, que largó desde la séptima fila y debió resolver una situación de alto riesgo apenas comenzada la prueba.
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