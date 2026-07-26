Franco Colapinto explicó los problemas que sufrió en el GP de Hungría: "Faltó ritmo"

Sin embargo, Colapinto dejó en claro que el mayor problema estuvo relacionado con el comportamiento del Alpine durante toda la prueba, algo que sorprendió tanto al piloto como al equipo: “Más allá de eso, no tenía ritmo. Se rompió algo muy raro porque iba muy despacio y con el balance que me estaba costando mucho, patinando mucho atrás, adelante, no tenía nada de grip esta carrera, así que hay que entender un poco la razón del porqué”, señaló.