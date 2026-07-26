Franco Colapinto explicó los problemas que sufrió en el GP de Hungría: "Faltó ritmo"
El piloto argentino analizó su rendimiento tras finalizar 15° en el Gran Premio de Hungría y reconoció que el Alpine presentó inconvenientes durante la carrera.
Franco Colapinto cerró un fin de semana para el olvido en el Hungaroring. El piloto argentino terminó en la 15ª posición en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 y, una vez finalizada la competencia, reveló que sufrió problemas inusuales en su monoplaza que le impidieron mostrar un mejor rendimiento.
El balance de Franco Colapinto tras el GP de Hungría
Luego de una largada movida, el pilarense perdió terreno rápidamente y nunca logró encontrar el ritmo para acercarse a la zona de puntos. Tras la carrera, explicó qué sucedió en las primeras curvas: “Largué bien, después me quedé trabado en la curva 1 atrás de Pierre (Gasly) y después, cuando frené en la cuatro, no sé si alguien me tocó o qué pasó, pero se me movió mucho el auto cuando frené atrás de Pierre muy pegado. Fui muy lento y perdí dos puestos”, comentó.
Sin embargo, Colapinto dejó en claro que el mayor problema estuvo relacionado con el comportamiento del Alpine durante toda la prueba, algo que sorprendió tanto al piloto como al equipo: “Más allá de eso, no tenía ritmo. Se rompió algo muy raro porque iba muy despacio y con el balance que me estaba costando mucho, patinando mucho atrás, adelante, no tenía nada de grip esta carrera, así que hay que entender un poco la razón del porqué”, señaló.
Además, explicó que ni siquiera las detenciones en boxes y el cambio de neumáticos lograron mejorar las prestaciones del auto: “Cuando ponía la goma nueva en una parada tampoco tenía mucho grip, así que es un poco raro. Faltó mucho ritmo”.
La actuación de Alpine en Hungría estuvo lejos de las expectativas. Pierre Gasly finalizó en la 12ª posición y tampoco pudo pelear por unidades, en un fin de semana en el que la escudería francesa evidenció una importante desventaja respecto a sus rivales directos. Ahora, tanto Colapinto como el equipo deberán analizar qué ocurrió con el monoplaza para intentar recuperarse en la próxima cita del calendario y volver a ser competitivos en la segunda mitad de la temporada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario