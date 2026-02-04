Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs Argentino de Monte Maíz

El equipo de Vicente López atraviesa un gran presente en el plano local y buscará trasladar ese buen momento al certamen federal. En el debut del Torneo Apertura igualó 0-0 frente a Unión, luego superó 2-1 a Instituto y viene de vencer por el mismo marcador a Talleres en Córdoba. Con siete puntos sobre nueve posibles, Platense es líder de la Zona A y se perfila como uno de los equipos más sólidos del arranque de 2026. Los dirigidos por Walter Zunino tendrán además un calendario exigente, ya que también disputarán la Copa Libertadores, pero la intención es avanzar en todas las competencias.