Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs Argentino de Monte Maíz
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Platense vs Argentino de Monte Maíz por la Copa Argentina.
Platense y Argentino de Monte Maíz se enfrentarán este miércoles desde las 21:15 en el Estadio Ciudad de Caseros, por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El Calamar llega invicto y como puntero del Torneo Apertura, mientras que El Raya tendrá su debut oficial de la temporada ante un rival de Primera División.
El equipo de Vicente López atraviesa un gran presente en el plano local y buscará trasladar ese buen momento al certamen federal. En el debut del Torneo Apertura igualó 0-0 frente a Unión, luego superó 2-1 a Instituto y viene de vencer por el mismo marcador a Talleres en Córdoba. Con siete puntos sobre nueve posibles, Platense es líder de la Zona A y se perfila como uno de los equipos más sólidos del arranque de 2026. Los dirigidos por Walter Zunino tendrán además un calendario exigente, ya que también disputarán la Copa Libertadores, pero la intención es avanzar en todas las competencias.
Del otro lado estará Argentino de Monte Maíz, que todavía no sumó minutos oficiales en el año. El Federal A comenzará recién a mediados de marzo, por lo que el cruce ante Platense marcará el debut absoluto de El Raya en la temporada. El conjunto cordobés afrontará un desafío complejo frente a un rival que fue campeón del fútbol argentino en 2025, aunque llega con la ilusión de dar el golpe en un torneo históricamente favorable para las sorpresas.
Probables formaciones del encuentro entre Platense y Argentino de Monte Maíz
- Platense: Marías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio y Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil y Guido Mainero; Franco Zapiola, Juan Gauto y Leonardo Heredia. El director técnico es Walter Zunino.
- Argentino de Monte Maíz:el entrenador Carlos Mazzola todavía no confirmó la formación inicial y se espera que el once sea anunciado en las horas previas al encuentro.
Cómo ver en vivo Platense vs Argentino de Monte Maíz
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO
