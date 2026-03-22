Argentinos vs. Platense por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Platense, por su parte, llega con la necesidad de recuperarse luego de la derrota por 2-0 frente a Vélez en condición de local. El Calamar acumula cuatro encuentros sin victorias, situación que lo dejó en el noveno puesto de la Zona A con 14 unidades. El equipo dirigido por la dupla técnica buscará un resultado positivo que le permita meterse en zona de clasificación, ya que tiene los mismos puntos que Independiente, que ocupa el octavo lugar gracias a una mejor diferencia de gol.