Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Racing vs. Rosario Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing vs. Rosario Central por el Torneo Apertura.
Racing y Rosario Central, dos candidatos que arrancaron con derrotas, chocan este miércoles en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Fernando Echenique. Se podrá ver por ESPN Premium.
Tras el paso en falso frente a Gimnasia en el Bosque, la "Academia" regresa al Cilindro con la urgencia de sumar sus primeros puntos en el torneo.
Por su parte, Rosario Central llega a Avellaneda con el mismo objetivo de recuperación tras caer 2-1 ante Belgrano en Arroyito, en un duelo que tuvo a Ángel Di María como goleador desde el punto penal.
Formaciones de Racing vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2026
Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Valentín Carboni, Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando y Agustín Sandez; Enzo Gimenez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Jaminton Campaz; Ángel Di María y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
Cómo ver en vivo Racing vs. Rosario Central
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
