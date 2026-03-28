Racing: el comunicado de Matko Miljevic tras ser herido en un intento de robo
El mediocampista de Racing llevó tranquilidad desde sus redes sociales luego del violento episodio que vivió en Puerto Madero.
En las últimas horas, Racing informó oficialmente la situación de Matko Miljevic, quien resultó herido durante un intento de robo ocurrido el jueves pasado. Como consecuencia del episodio, el mediocampista no podrá estar presente en el debut del equipo en la competencia.
Desde la institución de Avellaneda brindaron precisiones sobre su estado de salud, señalando que el jugador "sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda", producto de la agresión con un arma punzante.
A pesar de la situación, Miljevic se mantuvo cerca del grupo y fue incluido entre los concentrados para seguir de cerca su evolución. En el club esperan que el lunes pueda reincorporarse a los entrenamientos, pensando en la semana previa al clásico frente a Independiente.
La palabra de Matko Miljevic tras el violento robo en Puerto Madero
Por su parte, el propio futbolista llevó tranquilidad a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje de agradecimiento tras lo ocurrido: "Quiero agradecer todos los mensajes de cariño que estoy recibiendo por lo ocurrido. Estoy bien, descansando y con ganas de volver lo antes posible", comenzó diciendo.
Y, siguió: "Agradezco a mis compañeros, cuerpo técnico y médicos que hicieron lo posible para que pueda jugar hoy y a todos los hinchas por el apoyo recibido. Voy a volver con más fuerza que nunca. Abrazo grande y todos juntos por la victoria hoy".
Mientras tanto, el plantel continúa con su preparación a la espera de la evolución del jugador, en un contexto marcado por la preocupación pero también por el alivio de que el hecho no haya tenido consecuencias más graves.
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