Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo Ver EN VIVO Racing vs. San Martín de Formosa por Copa Argentina
Racing debuta en Copa Argentina. Conocé opciones para seguir en vivo, por televisión y a través de internet, el encuentro por los 32vos de la Copa Argentina.
La Academia inicia su camino en el certamen más federal del país. Racing y San Martín de Formosa se enfrentarán este sábado, desde las 21.15, por los 32vos de la Copa Argentina 2026. El partido se disputará en el Estadio Florencio Sola, donde el equipo de Avellaneda buscará imponer su jerarquía para avanzar de fase.
Cómo ver Racing vs. San Martín de Formosa por TV
El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports. Dependiendo de tu servicio de cable, estos son los canales sintonizados:
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Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD).
DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD).
Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD).
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Cómo ver el partido de Racing de manera ONLINE
Para seguir el encuentro de forma legal por internet, la opción oficial es TyC Sports Play. Para acceder, los usuarios deben ingresar a play.tycsports.com, registrarse de manera gratuita y vincular la cuenta de su cableoperador para habilitar la transmisión. Magis TV y Pelota Libre están prohibidos en Argentina.
Horario del partido país por país
El pitazo inicial está programado para las 21.15 de Argentina. A continuación, los horarios para el resto del continente:
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21.15: Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
20.15: Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Este).
19.15: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Central).
18.15: México y Estados Unidos (Montaña).
17.15: Estados Unidos (Pacífico).
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