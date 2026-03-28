Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo Ver EN VIVO Racing vs. San Martín de Formosa por Copa Argentina

La Academia inicia su camino en el certamen más federal del país. Racing y San Martín de Formosa se enfrentarán este sábado, desde las 21.15, por los 32vos de la Copa Argentina 2026. El partido se disputará en el Estadio Florencio Sola, donde el equipo de Avellaneda buscará imponer su jerarquía para avanzar de fase.