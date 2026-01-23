Gimnasia vs. Racing por el Torneo Apertura: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El Bosque será el escenario del duelo con el que la Academia y el Lobo debutarán este sábado en este nuevo certamen doméstico. Todos los detalles.
Este sábado a las 19:30, el Estadio Juan Carmelo Zerillo será el escenario del debut de Gimnasia y Racing en el Torneo Apertura 2026.
La "Academia", que viene de un doloroso subcampeonato tras caer por penales ante Estudiantes, inicia su camino de revancha en La Plata. Para ello, se ha reforzado con Valentín Carboni y Matko Miljevic, mientras define el futuro de Adrián Balboa (pretendido desde Rusia) y sondea a Damián Pizarro como alternativa.
Por su parte, el "Lobo" llega renovado tras un 2025 de contrastes, donde pasó de pelear el descenso a ser semifinalista del Clausura. Con la permanencia como prioridad, la nueva gestión apostó fuerte a los regresos de "Nacho" Fernández e Ignacio Miramón, sumando también la cuota goleadora de Agustín Auzmendi.
Probables formaciones
Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Jeremías Merlo, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Racing: Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Agustín García, Franco Pardo, Gastón Martirena; Valentín Carboni, Juan Nardoni, Santiago Sosa; Tomas Conechny, Adrian Martinez, Matko Miljevic. DT: Gustavo Costas.
Gimnasia vs. Racing: datos del partido
- Hora: 19:30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Adrián Franklin
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo
