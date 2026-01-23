Gimnasia vs. Racing por el Torneo Apertura: horario, formaciones y cómo ver en vivo

racing martirena

Por su parte, el "Lobo" llega renovado tras un 2025 de contrastes, donde pasó de pelear el descenso a ser semifinalista del Clausura. Con la permanencia como prioridad, la nueva gestión apostó fuerte a los regresos de "Nacho" Fernández e Ignacio Miramón, sumando también la cuota goleadora de Agustín Auzmendi.