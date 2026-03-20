Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver a Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima La Plata EN VIVO por Internet

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Actualmente octavo en la Zona B con 14 puntos, el conjunto platense defiende el último puesto de clasificación a octavos de final, lugar que podría perder si no suma en el Jardín de la República.

La nota saliente para el Tripero será la situación inédita en su arco: ante los desgarros de Nelson Insfrán y Julián Kadijevic, los dos porteros principales, el juvenil de 19 años Máximo Cabrera hará su debut absoluto como profesional.

De obtener los tres puntos, Gimnasia llegará a las 17 unidades y blindará su posición en los playoffs, mientras que un traspié lo dejaría a merced de los resultados de sus perseguidores inmediatos.

Formaciones de Atlético Tucumán vs. Gimnasia por el Torneo Apertura

Luis Ingolotti; Ignacio Galván, Clever Ferreira, Gastón Suso, Maximiliano Villa; Renzo tesuri, Ezequiel Ham, Javier Domínguez, Nicolás Lamendola; Franco Nicola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Máximo Cabrera; Alexis Steimbach, Gonzalo Errecalde, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Pablo Aguiar, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Gimnasia

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

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