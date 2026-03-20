Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver a Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima La Plata EN VIVO por Internet
Se juega este viernes Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima La Plata, partido clave por el Torneo Apertura 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Con realidades distintas pero ambos con necesidades de sumar de a 3 unidades, Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima La Plata chocan este viernes en el la apertura de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El partido se juega desde las 21 horas en el Estadio Monumental Presidente José Fierro, con arbitraje de Andrés Gariano. Puede verse por Pack Fútbol, sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por ESPN Premium.
El presente del Decano es crítico, consolidándose como uno de los rendimientos más bajos de la temporada. Con apenas una victoria ante Estudiantes de Río Cuarto, el equipo arrastra una racha de tres empates y seis derrotas, la última de ellas frente a Barracas Central.
Esta crisis deportiva precipitó la salida de Hugo Colace y el desembarco de Julio César Falcioni; sin embargo, bajo el mando del "Emperador", Atlético Tucumán solo ha podido cosechar un punto de seis posibles. Una victoria esta noche no solo rompería la sequía, sino que le permitiría tomar aire en la tabla anual, alejándose de la zona de descenso que hoy acecha a Newell’s.
Por el lado del Lobo, la irregularidad marca su paso por el Apertura. Tras un valioso triunfo ante Banfield, Gimnasia viene de sufrir un duro golpe al caer 3-2 contra Independiente Rivadavia en el Bosque, en un partido donde estuvo dos veces en ventaja.
Actualmente octavo en la Zona B con 14 puntos, el conjunto platense defiende el último puesto de clasificación a octavos de final, lugar que podría perder si no suma en el Jardín de la República.
La nota saliente para el Tripero será la situación inédita en su arco: ante los desgarros de Nelson Insfrán y Julián Kadijevic, los dos porteros principales, el juvenil de 19 años Máximo Cabrera hará su debut absoluto como profesional.
De obtener los tres puntos, Gimnasia llegará a las 17 unidades y blindará su posición en los playoffs, mientras que un traspié lo dejaría a merced de los resultados de sus perseguidores inmediatos.
Formaciones de Atlético Tucumán vs. Gimnasia por el Torneo Apertura
Luis Ingolotti; Ignacio Galván, Clever Ferreira, Gastón Suso, Maximiliano Villa; Renzo tesuri, Ezequiel Ham, Javier Domínguez, Nicolás Lamendola; Franco Nicola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
Máximo Cabrera; Alexis Steimbach, Gonzalo Errecalde, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Pablo Aguiar, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Gimnasia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar ESPN Premium:
- Canales 123 de Flow.
- Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
- Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.
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