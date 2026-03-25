Deportivo Riestra vs San Lorenzo, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

El Ciclón atravesó semanas agitadas luego de la goleada sufrida por 5-2 ante Defensa y Justicia, resultado que marcó el final del ciclo de Damián Ayude como entrenador. Tras analizar distintas opciones, la dirigencia confirmó la llegada de Gustavo Álvarez, quien tuvo un exitoso paso por la Universidad de Chile. El entrenador argentino viene de conseguir la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025, además de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana. Su debut será ante Riestra, rival con el que también se enfrentará en la próxima instancia de la Copa Argentina.