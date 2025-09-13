Además, el "Guapo" se mantiene como líder de la Zona A y, con 40 puntos, ocupa el quinto puesto de la tabla anual, una posición que le daría un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Godoy Cruz vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2025 en vivo: minuto a minuto

Live Blog Post Godoy Cruz vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo El "Guapo" quiere seguir liderando la Zona A en una visita ante un herido "Tomba" pero que viene de una victoria importante. Embed Marcador en vivo de Godoy Cruz - Barracas Central

Formaciones de Godoy Cruz vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Maximiliano González, Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruíz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Datos de Godoy Cruz vs. Barracas Central

Hora: 14.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Hector Paletta

Estadio: Feliciano Gambarte