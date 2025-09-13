El Dibu Martínez volvió al Aston Villa e impactó con dos tremendas atajadas
El arquero tuvo una buena actuación en su primer partido en la actual temporada, tras su pase frustrado a Manchester United.
Emiliano Dibu Martínez tuvo su regreso a la titularidad en Aston Villa este sábado en la visita a Everton por la cuarta fecha de la Premier League. Y fue la figura para sostener el 0-0 ante un rival que llevaba dos triunfos seguidos. Y el reconocimiento de los hinchas llegó al final, con aplausos cuando se acercó al sector que ocupaban.
El Dibu apareció como titular por segunda vez en el año y fue clave con varias atajadas que sostuvieron el cero en su portería. Ya a los 7 minutos, el ex Manchester City Jack Grealishsacó un preciso centro que encontró un cabezazo letal de Beto que Martínez sacó del ángulo. Sin embargo, aunque no fue necesario revisarla, en caso de terminar en gol podría haber sido anulada la jugada por un posible fuera de juego.
Aston Villa se vio encerrado cerca de su área durante prácticamente los primeros 25 minutos. En ese contexto, Everton buscó el arco una y otra vez. Unos centros, otros buscapié, remates que daban en alguna de las tantas piernas que había en el camino y las manos de Martínez firmes para controlar lo poco que rompía la barrera y llegaba hasta su zona. Aunque luego fue anulada la jugada por la posición adelantada de Beto antes de cabecear, fue fantástica la reacción del arquero para descolgar la pelota de un ángulo, con poco tiempo de reacción.
A los 16, se registró el primer tiro franco a los tres palos y el argentino tuvo otra gran reacción para impedir el gol, estirando su pierna derecha después de que a Jack Grealish le quedó la pelota tras una carambola. Su tiro llegó a desviarse en Ezri Konsa y desairaba a Martínez, que apeló a uno de sus mejores recursos para salvar a su equipo.
El segundo tiempo comenzó con un susto para el local, porque un pase cruzado al centro del área no encontró quien despejara ni a Beto, sorprendido, que la empujara y se fue junto al segundo palo. Enseguida, Buendía aceleró, apeló a la gambeta en velocidad y su remate, con un desvío, terminó saliendo muy cerca. Hasta allí, lo más cerca de anotar para un equipo con más actitud ofensiva y orden.
Tras el empate sin goles en el debut ante Newcastle como local, la derrota por la mínima contra Brentford y la dura caída ante Crystal Palace, el Aston Villa suma dos puntos en la Premier League: es el único equipo de los 20 que no marcó goles hasta acá y figura 19°, apenas por delante del Wolverhampton que perdió sus cuatro apariciones.
Este juego dio por finalizado de manera formal la novela del mercado de pases que protagonizó Martínez. El arquero de 33 años se había retirado entre lágrimas del último partido de la temporada pasada porque la situación financiera del Aston Villa hacía suponer que iba a ser uno de los vendidos para descomprimir la tesorería. Sin embargo, las negociaciones se dilataron a punto tal que mantuvo tratativas para emigrar al Manchester United hasta la última hora del cierre del mercado de pases: los Diablos Rojos finalmente ficharon a Senne Lammens para cubrir los tres palos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario