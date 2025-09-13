El Dibu Martínez volvió al Aston Villa e impactó con dos tremendas atajadas

El segundo tiempo comenzó con un susto para el local, porque un pase cruzado al centro del área no encontró quien despejara ni a Beto, sorprendido, que la empujara y se fue junto al segundo palo. Enseguida, Buendía aceleró, apeló a la gambeta en velocidad y su remate, con un desvío, terminó saliendo muy cerca. Hasta allí, lo más cerca de anotar para un equipo con más actitud ofensiva y orden.

Tras el empate sin goles en el debut ante Newcastle como local, la derrota por la mínima contra Brentford y la dura caída ante Crystal Palace, el Aston Villa suma dos puntos en la Premier League: es el único equipo de los 20 que no marcó goles hasta acá y figura 19°, apenas por delante del Wolverhampton que perdió sus cuatro apariciones.

Este juego dio por finalizado de manera formal la novela del mercado de pases que protagonizó Martínez. El arquero de 33 años se había retirado entre lágrimas del último partido de la temporada pasada porque la situación financiera del Aston Villa hacía suponer que iba a ser uno de los vendidos para descomprimir la tesorería. Sin embargo, las negociaciones se dilataron a punto tal que mantuvo tratativas para emigrar al Manchester United hasta la última hora del cierre del mercado de pases: los Diablos Rojos finalmente ficharon a Senne Lammens para cubrir los tres palos.