Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Banfield
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente vs. Banfield por el Torneo Clausura 2025.
Independiente y Banfield se enfrentan este sábado en Avellaneda, en el partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputa desde las 16.45 horas en el Estadio Ricardo Bochini - Libertadores de América, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de TNT Sports.
Independiente volverá a jugar con su gente en su estadio, aunque con aforo reducido, tras los graves incidentes ante la Universidad de Chile. El "Rojo" busca su primera victoria en el torneo para salir del último puesto de la tabla, y el encuentro se presenta con novedades importantes en el equipo.
El conjunto de Avellaneda tendrá la vuelta de los jugadores que participaron en la última fecha FIFA, como Felipe Loyola y Luciano Cabral (Chile) y Gabriel Ávalos (Paraguay), quienes se espera que sean titulares. La buena noticia para el "Rojo" es que le redujeron la sanción a Kevin Lomónaco, y podría volver al equipo inicial.
Por su parte, Banfield llega al partido con un buen presente, ya que viene de vencer 1-0 a Tigre y ha ganado dos de sus últimos tres encuentros. El "Taladro", dirigido por Pedro Troglio, tuvo un comienzo irregular en el campeonato, pero luego mejoró y acumula 10 puntos en la tabla.
Formaciones de Independiente vs. Banfield, por el Torneo Clausura
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.
Banfield: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Pedro Troglio.
Cómo ver en vivo Independiente vs. Banfield
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
