Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. Banfield

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.

Banfield: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Pedro Troglio.

Cómo ver en vivo Independiente vs. Banfield

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.