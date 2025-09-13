Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Barracas Central

El duelo entre Godoy Cruz y Barracas Central no es solo un partido más de la Liga Profesional; es la oportunidad para que el "Tomba" confirme su recuperación o para que el "Guapo" continúe su marcha ascendente hacia un puesto en una copa internacional.

Formaciones de Godoy Cruz vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Maximiliano González, Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruíz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Barracas Central

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.