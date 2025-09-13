Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Barracas Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Godoy Cruz vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2025.
Este sábado, la acción de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 nos lleva a Mendoza, donde Godoy Cruz recibirá a Barracas Central en un partido que promete ser clave para ambos. El encuentro se disputará a las 14:30 en el Estadio Feliciano Gambarte, con la transmisión de ESPN Premium y el arbitraje de Darío Herrera.
Este partido llega en un momento de contrastes. Godoy Cruz, que venía de una racha de diez encuentros sin victorias y una dolorosa eliminación de la Copa Sudamericana, logró un respiro en su lucha por la permanencia. A pesar de jugar con un hombre menos desde temprano por la expulsión de Santino Andino, el "Tomba" sorprendió a Platense en Vicente López con un triunfo fundamental. Ahora, el equipo mendocino buscará consolidar este nuevo impulso y conseguir su primera victoria como local en este torneo.
Por otro lado, Barracas Central vive un presente inmejorable. El "Guapo" se presenta en Mendoza con un invicto de cinco partidos y la moral por las nubes, tras una importante victoria 2 a 1 como visitante ante Newell's. Este gran momento lo mantiene como líder de la Zona A. Además, con 40 puntos en la tabla anual, Barracas ocupa el quinto puesto, una posición que le permitiría clasificar a la Copa Sudamericana 2026.
El duelo entre Godoy Cruz y Barracas Central no es solo un partido más de la Liga Profesional; es la oportunidad para que el "Tomba" confirme su recuperación o para que el "Guapo" continúe su marcha ascendente hacia un puesto en una copa internacional.
Formaciones de Godoy Cruz vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Maximiliano González, Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.
Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruíz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs. Barracas Central
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
