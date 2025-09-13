MinutoUno

Godoy Cruz y Barracas Central no se sacaron ventaja en su duelo por el Torneo Clausura

Pese a la igualdad, el Guapo sigue liderando la Zona A tras su visita a un Tomba que, aunque herido, venía de una victoria importante.

Godoy Cruz y Barracas Central igualaron sin goles este sábado en Mendoza, en el marco del partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se jugó desde las 14.30 horas en el estadio Feliciano Gambarte de Mendoza, con arbitraje de Darío Herrera y televsación de ESPN Premium.

Pese a la igualdad, el Guapo sigue puntero del Grupo A con 15 puntos, mientras que el Tomba décimo en el Grupo B, con 7 unidades.

Godoy Cruz vs. Barracas Central en vivo: minuto a minuto

Godoy Cruz vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo

El "Guapo" quiere seguir liderando la Zona A en una visita ante un herido "Tomba" pero que viene de una victoria importante.

Cómo llegaron Godoy Cruz y Barracas Central a este duelo

El "Tomba" venía de cortar una racha de diez partidos sin ganar y, a pesar de la temprana expulsión de Santino Andino, venció a Platense en Vicente López. Este triunfo podría haber sido un punto de inflexión para el equipo que venía en crisis tras la eliminación de la Copa Sudamericana. No obstante, la igualdad frena la ilusión de una primera victoria en su estadio, el Feliciano Gambarte.

Por su parte, Barracas Central llegó a este partido en un gran momento, con un invicto de cinco partidos. Venía de dar vuelta un marcador de 1 a 0 y vencer 2 a 1 a Newell's en Rosario, aprovechando que la "Lepra" llegaba herida tras la derrota en el clásico con Central. Además, el "Guapo" se mantiene como líder de la Zona A y ocupa el quinto puesto de la tabla anual, una posición que le daría un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

Formaciones de Godoy Cruz vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Maximiliano González, Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruíz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Datos de Godoy Cruz vs. Barracas Central

  • Hora: 14.30
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Darío Herrera
  • VAR: Hector Paletta
  • Estadio: Feliciano Gambarte
