Gimnasia vs. Unión por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo

En comparación con el equipo que le ganó a Racing, Maizon Rodríguez, ya recuperado, ingresará en la zaga central en lugar de Juan Pablo Ludueña. El resto del equipo se mantendrá igual. Cristián Tarragona será titular y Tomás Durso estará en el banco de suplentes, en su regreso al Bosque.

Formaciones de Gimnasia vs. Unión

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Manuel Panaro; Marcelo Torres y Norberto Briasco.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

La terna arbitral de Gimnasia vs. Unión

Árbitro: Sebastián Nicolás Martínez Beligoy

Árbitro asistente 1: Lucas Pardo

Árbitro asistente 2: Ramón Ortíz

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Andrés Merlos

Asistente VAR: Diego Martín

Gimnasia vs. Unión: datos del partido

Hora: 15

Estadio: Estadio Juan Carmelo Zerillo

Televisación: TNT Sports