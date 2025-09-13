Gimnasia vs. Unión por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo
Desde las 15, el Lobo recibe al Tatengue en el Bosque para abrir el domingo de fútbol, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura.
Este domingo, la acción del Torneo Clausura regresa para Gimnasia, que recibirá a Unión a partir de las 15 horas. Tras el receso por las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo albiazul buscará sumar su segunda victoria consecutiva en un encuentro que podría ser crucial.
El partido es de suma importancia para ambos clubes, ya que buscan tomar distancia de la zona de descenso. Un triunfo podría darles una ventaja significativa sobre los equipos que los persiguen en la tabla. Ambos equipos llegan a este enfrentamiento con el ánimo en alto después de haber conseguido victorias importantes en la jornada anterior.
Será la segunda vez que el "Lobo" juegue como local en el Estadio del Bosque en este torneo, luego de su victoria por 1-0 contra Atlético Tucumán. La Fecha FIFA interrumpió el ritmo del torneo, pero ahora el equipo está listo para volver a la cancha.
Unión, dirigido por el conocido Leonardo Madelón, también tiene todo listo para el viaje a La Plata. Después de la práctica del sábado, el plantel "tatengue" se trasladó y Madelón confirmó una sola modificación en su once inicial.
En comparación con el equipo que le ganó a Racing, Maizon Rodríguez, ya recuperado, ingresará en la zaga central en lugar de Juan Pablo Ludueña. El resto del equipo se mantendrá igual. Cristián Tarragona será titular y Tomás Durso estará en el banco de suplentes, en su regreso al Bosque.
Formaciones de Gimnasia vs. Unión
Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Manuel Panaro; Marcelo Torres y Norberto Briasco.
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.
La terna arbitral de Gimnasia vs. Unión
- Árbitro: Sebastián Nicolás Martínez Beligoy
- Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortíz
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Andrés Merlos
- Asistente VAR: Diego Martín
Gimnasia vs. Unión: datos del partido
- Hora: 15
- Estadio: Estadio Juan Carmelo Zerillo
- Televisación: TNT Sports
