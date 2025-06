Independiente llamó a Nicolás Tagliafico y la puerta del retorno quedó abierta

De todas formas, la posibilidad de regresar al fútbol argentino quedó latente. El propio Tagliafico ya había deslizado meses atrás que no descarta volver en algún momento. “Nunca digo nunca. Me gustaría mantenerme en la élite el mayor tiempo posible, pero no sé dónde voy a estar en los próximos años”, había declarado en febrero.

Qué será del futuro de Nicolás Tagliafico tras el descenso del Lyon

El defensor de 31 años, campeón del mundo en Qatar 2022, quedará libre el 1° de julio y ya varios clubes europeos han mostrado interés. Según versiones cercanas a su entorno, la Premier League sería uno de los destinos posibles, aunque también hay sondeos desde Turquía, donde buscan incorporar un lateral izquierdo con experiencia internacional.

En ese contexto, Independiente sueña con volver a contar con uno de sus últimos grandes ídolos, aunque deberá esperar. Por ahora, Tagliafico quiere seguir jugando al más alto nivel y medirse con los mejores mientras se sienta competitivo, tal como él mismo lo expresó.