MinutoUno

EN VIVOTorneo Apertura

Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura: resultado en vivo y minuto a minuto

Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura: resultado en vivo y minuto a minuto
Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura: resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
Deportes
Independiente Rivadavia
Atlético Tucumán

En un gran momento, la "lepra" mendocina recibe este viernes al "Decano", en el debut de ambos por el Torneo Apertura 2026.

Compartí en redes:

EN VIVO

Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina y con la mente puesta en su debut en la Copa Libertadores, recibe a Atlético Tucumán este viernes en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

El encuentro se juega desde las 22.15 horas de Argentina en el Estadio Juan Bautista Gargantini, con arbitraje de Bryan Ferreyra. Se podrá ver por TNT Sports.

Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán: minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán a este duelo

Independiente Rivadavia inició el año con el pie derecho al vencer 2-0 a Estudiantes de Buenos Aires por la Copa Argentina, comenzando así la defensa de su corona en una temporada que tendrá a la Copa Libertadores como gran desafío.

No obstante, el clima en el Parque se ve alterado por la situación de Sebastián Villa: el delantero colombiano aún no se sumó a las prácticas y la dirigencia ya le advirtió que, de no concretarse una oferta que satisfaga las pretensiones económicas del club, deberá presentarse a entrenar este lunes sin excepciones.

Por su parte, Atlético Tucumán llega al debut con el envión de una pretemporada ideal en Uruguay, donde cosechó victorias ante Cerro Largo, Progreso y Everton de Viña del Mar.

El conjunto conducido por Hugo Colace presentará un plantel renovado, ya que podrá disponer de las ocho incorporaciones cerradas en este mercado, destacándose las presencias de Martín Benítez, Gastón Suso y Ezequiel Ham, quienes asoman como piezas fundamentales para la estructura del Decano en este 2026.

Live Blog Post

Formaciones

Live Blog Post

Datos de Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán

  • Hora: 22.15
  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Bryan Ferreyra
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • Estadio: Bautista Gargantini
Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar