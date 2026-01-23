Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura: resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán a este duelo

Independiente Rivadavia inició el año con el pie derecho al vencer 2-0 a Estudiantes de Buenos Aires por la Copa Argentina, comenzando así la defensa de su corona en una temporada que tendrá a la Copa Libertadores como gran desafío.

No obstante, el clima en el Parque se ve alterado por la situación de Sebastián Villa: el delantero colombiano aún no se sumó a las prácticas y la dirigencia ya le advirtió que, de no concretarse una oferta que satisfaga las pretensiones económicas del club, deberá presentarse a entrenar este lunes sin excepciones.

Por su parte, Atlético Tucumán llega al debut con el envión de una pretemporada ideal en Uruguay, donde cosechó victorias ante Cerro Largo, Progreso y Everton de Viña del Mar.

El conjunto conducido por Hugo Colace presentará un plantel renovado, ya que podrá disponer de las ocho incorporaciones cerradas en este mercado, destacándose las presencias de Martín Benítez, Gastón Suso y Ezequiel Ham, quienes asoman como piezas fundamentales para la estructura del Decano en este 2026.