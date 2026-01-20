Se esfuman las chances de Sebastián Villa: ¿se queda en Independiente Rivadavia?

sebastian villa (1)

¿Se diluyen sus chances de llegar al Mundial 2026?

En el trasfondo de la decisión aparece también el objetivo personal de Villa. La intención de emigrar estaba ligada a la búsqueda de mayor visibilidad para volver a ser considerado por la Selección Colombia, con la mira puesta en el Mundial 2026. La continuidad, el protagonismo y la exposición internacional son aspectos clave para captar la atención de Néstor Lorenzo.

Si bien esa salida no se concretó por ahora, la Copa Libertadores aparece como una vidriera inmejorable. Un buen desempeño con Independiente Rivadavia podría volver a ponerlo en el centro de la escena y reactivar sus chances a nivel selección. Así, Villa afrontará el 2026 con un desafío doble: ser figura en Mendoza y demostrar que todavía tiene mucho para ofrecer en el plano internacional.