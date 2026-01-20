Se esfuman las chances de Sebastián Villa: ¿se queda en Independiente Rivadavia?
Tras coquetear con varios gigantes, el colombiano seguiría en la Lepra mendocina, que lo tendrá como una de sus figuras en la histórica participación en la Copa Libertadores.
Después de semanas de versiones cruzadas y negociaciones que no llegaron a buen puerto, Sebastián Villa definió su futuro para la temporada 2026. Lejos de River, Cruz Azul y otros clubes que mostraron interés, el delantero colombiano decidió continuar en Independiente Rivadavia, al menos hasta mediados de año, y ponerse nuevamente a disposición de Alfredo Berti para afrontar un calendario tan exigente como histórico para la institución mendocina.
La determinación fue tomada en conjunto entre el jugador, su entorno y la dirigencia de la Lepra mendocina. En los próximos días, se presentará para iniciar la pretemporada con el equipo, que se prepara para competir en la triple competencia y, especialmente, para disputar por primera vez la Copa Libertadores. Ese desafío continental fue uno de los factores que influyó en la decisión final del extremo.
El escenario se terminó de definir a partir de un ultimátum que habría impuesto Daniel Vila. El club recibió sondeos y ofertas por el colombiano, pero ninguna terminó de convencer ni desde lo deportivo ni desde lo económico. Independiente Rivadavia fue claro con su postura: solo estaba dispuesto a negociar una salida si se alcanzaban las cifras pretendidas, fijadas en un piso cercano a los 10 millones de dólares.
Sebastián Villa se quedaría en Independiente Rivadavia para jugar la Copa Libertadores
Villa tuvo la posibilidad concreta de emigrar. River apareció como una opción, aunque no avanzó formalmente. La propuesta más firme llegó desde Cruz Azul, que intentó sumarlo para compartir el frente de ataque con Miguel Borja. Sin embargo, las negociaciones entre clubes no prosperaron y el pase quedó trunco, lo que terminó inclinando la balanza hacia la continuidad en Mendoza.
El vínculo del colombiano con Independiente Rivadavia se extiende hasta fines de 2026, aunque las partes acordaron fijar un monto de salida de cara al mercado de pases de invierno. De esta manera, la puerta a una transferencia futura no quedó cerrada, pero el foco inmediato estará puesto en el rendimiento deportivo y en el protagonismo que el futbolista pueda tener en un torneo continental.
¿Se diluyen sus chances de llegar al Mundial 2026?
En el trasfondo de la decisión aparece también el objetivo personal de Villa. La intención de emigrar estaba ligada a la búsqueda de mayor visibilidad para volver a ser considerado por la Selección Colombia, con la mira puesta en el Mundial 2026. La continuidad, el protagonismo y la exposición internacional son aspectos clave para captar la atención de Néstor Lorenzo.
Si bien esa salida no se concretó por ahora, la Copa Libertadores aparece como una vidriera inmejorable. Un buen desempeño con Independiente Rivadavia podría volver a ponerlo en el centro de la escena y reactivar sus chances a nivel selección. Así, Villa afrontará el 2026 con un desafío doble: ser figura en Mendoza y demostrar que todavía tiene mucho para ofrecer en el plano internacional.
