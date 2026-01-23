Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura 2026.
Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina y con la mente puesta en su debut en la Copa Libertadores, recibe a Atlético Tucumán este viernes en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026.
El encuentro se juega desde las 22.15 horas de Argentina en el Estadio Juan Bautista Gargantini, con arbitraje de Bryan Ferreyra. Se podrá ver por TNT Sports.
Independiente Rivadavia inició el año con el pie derecho al vencer 2-0 a Estudiantes de Buenos Aires por la Copa Argentina, comenzando así la defensa de su corona en una temporada que tendrá a la Copa Libertadores como gran desafío.
Por su parte, Atlético Tucumán llega al debut con el envión de una pretemporada ideal en Uruguay, donde cosechó victorias ante Cerro Largo, Progreso y Everton de Viña del Mar.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs Atlético Tucumán por el Torneo Apertura 2026
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomas Bottari, José Florentín; Matías Fernandez y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gianluca Ferrari, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez y Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.
Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs Atlético Tucumán
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
