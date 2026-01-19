El club mexicano que apuntó sus cañones a Sebastián Villa para armar un ataque colombiano
La dirigencia mexicana inició contactos por el extremo, que no seguirá en Independiente Rivadavia, con la idea de juntarlo con Miguel Borja.
El mercado de pases sigue ofreciendo capítulos abiertos y uno de los nombres que vuelve a estar en el centro de la escena es el de Sebastián Villa. Mientras su futuro en el fútbol argentino parece agotado, Cruz Azul comenzó a moverse con la intención de sumarlo a sus filas y conformar una dupla de ataque colombiana junto a Miguel Borja, quien ya se entrena en el club mexicano a la espera de su presentación oficial.
Las semanas pasan, la competencia local ya retomó su ritmo y la situación de Villa continúa rodeada de versiones. En los últimos meses surgieron rumores desde Brasil, Arabia Saudita y también se habló de su deseo frustrado de jugar en River, pero ninguna de esas posibilidades se concretó. Ahora, el interés de la Máquina podría cambiar el panorama, sobre todo teniendo en cuenta que el club liberó un cupo de extranjero y busca jerarquía ofensiva.
Aunque Villa tiene contrato con Independiente Rivadavia hasta diciembre próximo y fue una de las figuras del equipo mendocino, su continuidad está prácticamente descartada. La salida, de todos modos, no es sencilla. El presidente Daniel Vila fijó una cifra cercana a los 12 millones de dólares para dejarlo partir, un monto que ya generó cortocircuitos con otros pretendientes.
De hecho, las negociaciones con River no prosperaron por “diferencias insalvables”, y Santos también se retiró de la carrera luego de que rechazaran una oferta inicial de cinco millones. En ese contexto, Cruz Azul apareció como un nuevo actor con poder económico y una propuesta deportiva atractiva.
La idea es que Villa, con su velocidad, desequilibrio y capacidad de gol y asistencia, sea el socio ideal de Miguel Borja. El Colibrí llegó libre tras quedar fuera de los planes de Marcelo Gallardo para 2026 y ya trabaja bajo las órdenes de Nicolás Larcamón, aunque todavía no firmó su contrato ni fue presentado oficialmente.
Por ahora, el interés del club mexicano no se tradujo en una oferta formal, pero sí hubo contactos con el entorno del jugador para conocer su predisposición a emigrar a la Liga MX. Villa, consciente del momento de su carrera, dejó en claro sus aspiraciones en declaraciones recientes, donde afirmó que tiene “muchas llamadas” y que su objetivo es encontrar un proyecto que le permita “volver a la Selección Colombia” y competir por un lugar en la lista definitiva para el Mundial 2026.
La posibilidad de compartir ataque con Borja aparece como un incentivo fuerte, tanto desde lo deportivo como desde lo personal. Mientras tanto, la Lepra mendocina se prepara para un escenario sin su principal figura y el mercado espera un movimiento concreto. Si Cruz Azul decide avanzar con una propuesta formal y acercarse a las pretensiones económicas, el futuro de Villa podría resolverse en las próximas semanas y convertirse en uno de los pases más resonantes del verano.
