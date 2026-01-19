El club mexicano que apuntó sus cañones a Sebastián Villa para armar un ataque colombiano

sebastian villa

Por ahora, el interés del club mexicano no se tradujo en una oferta formal, pero sí hubo contactos con el entorno del jugador para conocer su predisposición a emigrar a la Liga MX. Villa, consciente del momento de su carrera, dejó en claro sus aspiraciones en declaraciones recientes, donde afirmó que tiene “muchas llamadas” y que su objetivo es encontrar un proyecto que le permita “volver a la Selección Colombia” y competir por un lugar en la lista definitiva para el Mundial 2026.

La posibilidad de compartir ataque con Borja aparece como un incentivo fuerte, tanto desde lo deportivo como desde lo personal. Mientras tanto, la Lepra mendocina se prepara para un escenario sin su principal figura y el mercado espera un movimiento concreto. Si Cruz Azul decide avanzar con una propuesta formal y acercarse a las pretensiones económicas, el futuro de Villa podría resolverse en las próximas semanas y convertirse en uno de los pases más resonantes del verano.