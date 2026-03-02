MinutoUno

EN VIVOFecha 8

Independiente Rivadavia vs. River, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Independiente Rivadavia vs. River, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
Deportes
River
Independiente Rivadavia

El equipo de Marcelo Escudero afronta su primer desafío fuera de casa tras la emotiva despedida de Marcelo Gallardo ante el puntero de la Zona B.

Compartí en redes:

EN VIVO

River e Independiente Rivadavia se medirán este lunes desde las 21:30 en el estadio Malvinas Argentinas, en el marco de la octava fecha del Torneo Apertura 2026.

El encuentro será arbitrado por Facundo Tello y marcará un momento particular para el conjunto de Núñez, que viene de cerrar una etapa histórica con la salida de Marcelo Gallardo y atraviesa un proceso de transición bajo la conducción interina de Marcelo Escudero.

Minuto a minuto de Independiente Rivadavia vs. River

Live Blog Post

Montiel empata el partido en Mendoza

Tras un gran centro de Subiabre, Montiel de cabeza puso el 1-1 parcial.

Live Blog Post

Ríos abre el marcador para Independiente Rivadavia

La "Lepra" mendocina se pone en ventajas con un golazo desde afuera del área de Gonzalo Ríos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028633563642401167&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Cómo llegan River e Independiente Rivadavia

El triunfo 3-1 frente a Banfield en el Monumental significó un alivio para el Millonario, que logró cortar una racha de tres derrotas consecutivas. Más allá del resultado, la noche estuvo marcada por la despedida del Muñeco, ovacionado por los hinchas en un cierre cargado de emociones. Ahora, con Escudero al mando mientras la dirigencia define la llegada de Eduardo Coudet, el plantel buscará ratificar la levantada en un escenario complejo y ante un rival que atraviesa un presente sólido.

En la tabla, se ubica quinto en la Zona B con diez puntos, dentro de los puestos de playoffs, aunque también mira de reojo la clasificación anual, donde marcha 13°. El objetivo inmediato es consolidarse en zona de clasificación y dejar atrás el irregular inicio de temporada. El desafío no será menor: Independiente Rivadavia acumula cinco victorias y un empate en siete presentaciones, números que lo catapultaron a lo más alto y que alimentan su ilusión de sostener el protagonismo en un año histórico, en el que disputará por primera vez la Copa Libertadores.

En cuanto al equipo, la base sería similar a la que superó al Taladro, aunque la baja del juvenil Facundo González abre un interrogante. Escudero analiza variantes para cubrir ese sector, con Marcos Acuña y Matías Viña como alternativas para contener a Sebastián Villa, la principal carta ofensiva del conjunto mendocino. La elección será clave en un duelo donde los detalles pueden inclinar la balanza.

Enfrente estará la Lepra mendocina, líder de la Zona B y protagonista de uno de los mejores arranques del campeonato. El antecedente más cercano entre ambos remite a octubre pasado, por la semifinal de la Copa Argentina. Aquella noche terminaron 0-0 y la Lepra se impuso por penales, avanzando hacia un título que terminaría celebrando semanas después.

Live Blog Post

Independiente Rivadavia vs. River: formaciones

  • Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fenández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.
  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Escudero.
Live Blog Post

Datos de Independiente Rivadavia vs. River

  • Hora: 21:30.
  • Estadio: Malvinas Argentinas.
  • Árbitro: Facundo Tello.
  • VAR: José Carreras.
  • TV: ESPN Premium.

Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar