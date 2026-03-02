Independiente Rivadavia vs. River, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan River e Independiente Rivadavia

El triunfo 3-1 frente a Banfield en el Monumental significó un alivio para el Millonario, que logró cortar una racha de tres derrotas consecutivas. Más allá del resultado, la noche estuvo marcada por la despedida del Muñeco, ovacionado por los hinchas en un cierre cargado de emociones. Ahora, con Escudero al mando mientras la dirigencia define la llegada de Eduardo Coudet, el plantel buscará ratificar la levantada en un escenario complejo y ante un rival que atraviesa un presente sólido.

En la tabla, se ubica quinto en la Zona B con diez puntos, dentro de los puestos de playoffs, aunque también mira de reojo la clasificación anual, donde marcha 13°. El objetivo inmediato es consolidarse en zona de clasificación y dejar atrás el irregular inicio de temporada. El desafío no será menor: Independiente Rivadavia acumula cinco victorias y un empate en siete presentaciones, números que lo catapultaron a lo más alto y que alimentan su ilusión de sostener el protagonismo en un año histórico, en el que disputará por primera vez la Copa Libertadores.

En cuanto al equipo, la base sería similar a la que superó al Taladro, aunque la baja del juvenil Facundo González abre un interrogante. Escudero analiza variantes para cubrir ese sector, con Marcos Acuña y Matías Viña como alternativas para contener a Sebastián Villa, la principal carta ofensiva del conjunto mendocino. La elección será clave en un duelo donde los detalles pueden inclinar la balanza.

Enfrente estará la Lepra mendocina, líder de la Zona B y protagonista de uno de los mejores arranques del campeonato. El antecedente más cercano entre ambos remite a octubre pasado, por la semifinal de la Copa Argentina. Aquella noche terminaron 0-0 y la Lepra se impuso por penales, avanzando hacia un título que terminaría celebrando semanas después.