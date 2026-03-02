Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. River
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Rivadavia vs. River por el Torneo Apertura.
El fútbol argentino vive un lunes de contrastes en Mendoza: desde las 21:30, un River en plena etapa de transición visita al sorpresivo líder de la Zona B, Independiente Rivadavia, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
Bajo el arbitraje de Facundo Tello, el "Millonario" busca demostrar que hay vida después de la segunda era de Marcelo Gallardo, enfrentando al vigente campeón de la Copa Argentina.
El encuentro se juega este lunes en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con televisación de ESPN Premium.
Tras la emotiva despedida de Gallardo y el triunfo aliviador por 3-1 ante Banfield, Marcelo Escudero asume el interinato con la misión de estabilizar al equipo mientras la dirigencia ultima los detalles para el arribo de Eduardo Coudet. River llega quinto en su zona con 10 puntos, ocupando puestos de playoffs, pero con la urgencia de sumar para escalar en la tabla anual, donde hoy se encuentra en un inusual 13° puesto.
El presente de Independiente Rivadavia es inmejorable. Punteros y clasificados a su primera Copa Libertadores, los mendocinos llegan con el antecedente fresco de haber eliminado a River por penales en las semifinales de la última Copa Argentina. Con Sebastián Villa como principal amenaza ofensiva, la Lepra intentará ratificar su hegemonía local ante un River que todavía se está reacomodando tácticamente.
Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. River
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar ESPN Premium:
- Canales 123 de Flow.
- Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
- Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.
